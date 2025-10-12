Zeci de camioane cu ajutoare intră în Gaza, în timp ce Starmer se pregătește să se întâlnească cu Trump la summitul de pace din Egipt

Zeci de camioane cu ajutoare au început să intre în Gaza în această dimineață, cozi lungi fiind vizibile la punctul de trecere Rafah, la granița cu Egiptul. Această livrare face parte din planul de încetare a focului dintre Israel și Hamas, intrat în vigoare vineri, care prevede creșterea cantității de ajutoare umanitare ce pot fi introduse în enclava palestiniană.

Conform acordului, Hamas are termen până luni, ora 12:00 (ora locală), pentru a elibera toți ostaticii israelieni, în timp ce Israelul urmează să elibereze aproximativ 1.700 de deținuți din Gaza și 250 de prizonieri palestinieni.

În paralel, liderul laburist britanic Keir Starmer se va alătura fostului președinte american Donald Trump la un summit internațional pentru pace, programat luni, la Sharm El-Sheikh, Egipt. Președinția egipteană a declarat că summitul va reuni circa 20 de lideri mondiali, cu scopul semnării unui acord de pace pentru Gaza, mediat de Statele Unite, potrivit BBC.

O agenție ONU solicită Israelului să deschidă mai multe puncte de trecere a frontierei cu ajutoare în Gaza

Zeci de camioane cu ajutoare care au intrat în Gaza și multe altele care stau la coadă la granița cu Egiptul – dar James Elder de la UNICEF spune că acest lucru nu este suficient.

Într-o declarație pentru BBC, el spune că „ceea ce trebuie să facă Israelul este foarte simplu”, adică „să deschidă mai multe puncte de trecere, nu doar unul”.

„Există cinci sau șase pe care Israelul le-ar putea deschide, iar asta înseamnă că acele camioane, știți, 1.000 de camioane, nu merg pe o singură rută. Au mai multe puncte de intrare.”

El spune că agențiile ONU de ajutor – dintre care Unicef ​​este una – sunt pregătite să intervină „de mult timp”.

El spune că ceea ce vrea să facă Unicef ​​este să distribuie alimente cu conținut ridicat de energie pentru copii și femei însărcinate, precum și haine și încălțăminte de iarnă.