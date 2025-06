Transelectrica răspunde acuzațiilor aduse

Având în vedere comunicatul de presã intitulat „Transelectrica: 18 milioane de euro încasate necuvenit în 2024”, publicat de Asociația Prosumatorilor și Consumatorilor de Energie și conținând afirmații tendențioase, cu potențialul de a induce în eroare opinia publicã și de a afecta în mod nejustificat imaginea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA, considerãm necesarã prezentarea unor clarificãri esențiale, în spiritul transparenței și al unei informãri corecte:



1. În conformitate cu prevederile legii, veniturile Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA sunt reglementate și controlate de Autoritatea Naționalã de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), instituție care aprobã tarifele practicate deTranselectrica pentru transportul energiei electrice și pentru achiziția serviciilor de sistem. În ceea ce privește tariful pentru transportul energiei electrice, criteriul de dimensionare a tarifului este acoperirea costurilor necesare pentru dezvoltarea, întreținerea și exploatarea rețelei de transport al energiei electrice cu care este prestat serviciul public de transport al energiei electrice. În ceea ce privește tariful pentru achiziția serviciilor de sistem, criteriul de dimensionare a

tarifului este acoperirea costurilor cu achiziția de la furnizori terți autorizați (producãtori de energie electricã, instalații de stocare a energiei electrice, consumatori de energie electricã comandabili) a serviciilor de sistem necesare pentru buna și sigura funcționare a Sistemului Electroenergetic Național.



2.Prosumatorii nu plãtesc tarife cãtre Transelectrica pentru energia electricã livratã în rețea. Prevederile art. 2 din Ordinul ANRE nr. 132/2022 stabilesc aplicarea tarifului de transport componenta de introducere a energiei electrice în rețea (TG), producãtorilor de energie electricã doar pentru energia electrica livratã în rețelele electrice publice din centralele electrice cu capacitatea instalatã mai mare de 5 MW. Astfel, prosumatorii – care se situeazã sub pragul de 5 MW stabilit în reglementarea ANRE – nu plãtesc tarif de transport pentru energia electricã livratã în reþea. De asemenea, tariful pentru achiziția serviciilor de sistem nu este aplicat la energia electricã livratã în reþea, indiferent de capacitatea instalatã a producãtorului de energie electricã.

Conform art. 2), Ordinul ANRE nr. 132 din 19 octombrie 2022 privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice ºi a serviciului de sistem, „Operatorul de transport și de sistem încheie contracte pe baza contractului-cadru prevãzut la art. 1 cu urmãtorii beneficiari:

a) producãtori de energie electricã, cu sau fãrã instalații de stocare, pentru energia electricã livratã din centralele electrice cu capacitatea instalatã mai mare de 5 MW racordate la reþeaua electricã de transport și la reþeaua electricã de distribuție, la care aplicã tariful pentru serviciul de transport – componenta de introducere a energiei

electrice în rețea (TG);

b) operatori de distribuție, pentru energia electrică aferentă consumului propriu tehnologic, la care aplicã tariful pentru serviciul de transport – componenta de extragere a energiei electrice din rețea (TL) și tariful pentru serviciul de sistem;

c) furnizori de energie electricã, pentru energia electricã vândutã clienþilor finali, la care aplicã tariful pentru serviciul de transport – componenta de extragere a energiei electrice din rețea (TL) și tariful pentru serviciul de sistem;

d) clienți finali, care contracteazã direct serviciul de transport, pentru energia electricã aferentã consumului propriu, la care aplicã tariful pentru serviciul de transport – componenta de extragere a energiei electrice din rețea (TL) și tariful pentru serviciul de sistem.“



3. Tariful de transport – componenta de extragere a energiei electrice din rețea (TL) este facturat de Transelectrica furnizorilor de energie electricã. Furnizorii de energie electricã includ tariful de transport TL în factura pe care o emit clienților finali corespunzãtor consumului de energie electricã al acestora. Acest circuit de facturare este stabilit de cadrul de reglementare emis de ANRE.



4. Prin modalitatea de stabilire a tarifului de transport și a tarifului pentru achiziția serviciilor de sistem, baza de colectare a acestor tarife – stabilitã de reglementãrile ANRE – nu conduce la realizarea unor venituri sau profituri excedentare de cãtre

Transelectrica. Criteriul de referințã la stabilirea de cãtre ANRE a veniturilor Transelectrica este acoperirea costurilor justificate care sunt necesare pentru prestarea serviciului public de transport al energiei electrice și a serviciului public de sistem în condițiile stabilite în lege și în standardul de performanțã al serviciilor publice de transport și de sistem ale energiei electrice. Eventuale surplusuri sau deficite de venit raportate la nivelul de venit stabilit de ANRE pe baza criteriului menționat anterior, provenite din diferențe în plus sau în minus între volumele tarifabile de energie electricã realizate fațã de cele prognozate care au stat la baza tarifelor aprobate, au caracter temporar și sunt compensate printr-un mecanism de regularizare stabilit de reglementãrile ANRE.



În concluzie, CNTEE Transelectrica SA funcționeazã în limitele cadrului tarifar stabilite de ANRE.