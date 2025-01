Tranziția către neutralitatea climatică va avea un impact asupra a aproximativ 40% dintre lucrătorii din UE

În sesiunea plenară din ianuarie a Comitetului Economic și Social European (CESE), voci de frunte din procesul de elaborare a politicilor, mediul academic și societatea civilă s-au reunit pentru a discuta necesitatea urgentă a unei abordări echitabile și incluzive a acțiunii în materie de climă și biodiversitate. Pe măsură ce UE își accelerează impulsul către neutralitatea climatică, CESE a lansat un apel clar pentru o tranziție coordonată și favorabilă incluziunii.

Panelul a inclus experți de seamă precum Humberto Delgado Rosa, director pentru biodiversitate la Direcția Generală pentru Mediu, Comisia Europeană; Hans Bruyninckx, profesor de guvernanță de mediu la Universitatea din Anvers; Friedrich Wulf, agent de campanie pentru politicile internaționale privind biodiversitatea la Friends of the Earth; și Anabella Rosemberg, consilier principal pentru tranziție justă la Climate Action Network International. În plus, de la distanță, Pegah Moulana, Secretarul General al Tineretului și Mediului în Europa; Dirk Bergrath, raportor al avizului privind propunerea legislativă spre o tranziție justă și instrumentele de politică ale UE care permit un acord ecologic european mai social (adoptat în decembrie 2024); și Maurizio Reale, președintele CESE pentru Dezvoltare Durabilă.

Împreună, au explorat crizele duale ale schimbărilor climatice și ale pierderii biodiversității, concentrându-se pe principiile echității și rezilienței.

Dezbaterea s-a încheiat cu un sentiment comun de urgență. Experții au fost de acord că o tranziție durabilă și justă necesită colaborare între sectoare, generații și granițe. De la apelul dlui Delgado Rosa pentru soluții integrate pentru climă și biodiversitate până la o viziune a echității și a rezilienței, exprimată de membrul CESE Dirk Bergrath, discuția a subliniat că acțiunea privind clima trebuie să fie incluzivă și ambițioasă.

În opinia menționată, CESE a subliniat necesitatea de a se asigura că nimeni nu este lăsat în urmă pe măsură ce Europa își remodelează economia pentru a-și îndeplini obiectivele climatice. În timpul dezbaterii, dl Bergrath, raportorul de aviz, și-a exprimat un ecou la acest sentiment, declarând: „Vrem ca tranziția justă să fie o poveste în care corectitudinea, reziliența și sustenabilitatea să deschidă calea către un viitor mai ecologic și mai incluziv – unul în care locurile de muncă și drepturile sociale sunt în centrul atenției.”

Raportorul Bergrath a extins recomandările CESE, care se aliniază la prioritățile Comisiei Europene pentru perioada 2024-2029. Acestea includ un pachet cuprinzător de politici privind tranziția justă axat pe dialogul social și negocierea colectivă ca instrumente esențiale pentru gestionarea restructurării. Propunerile pun accentul pe abordarea lacunelor de competențe, dezvoltarea programelor de formare incluzive și asigurarea faptului că planurile de tranziție ale companiei sunt transparente. De asemenea, CESE pledează pentru integrarea principiilor tranziției echitabile în cadrele-cheie ale UE, cum ar fi Pilonul european al drepturilor sociale și semestrul european.

CESE a recunoscut că tranziția către neutralitatea climatică va avea un impact asupra a aproximativ 40 % dintre lucrătorii din UE, unele regiuni și sectoare fiind afectate în mod disproporționat. Dl Bergrath a subliniat importanța soluțiilor specifice, bazate pe loc, pentru a aborda aceste provocări. Observatorul Tranziției Juste, o inițiativă a Comisiei Europene, a fost evidențiat ca fiind esențial pentru monitorizarea progresului și pentru a garanta că nicio regiune sau comunitate nu este lăsată în urmă.

În timp ce obiectivele Europei în materie de climă – cum ar fi reducerea cu 55% a emisiilor până în 2030 și atingerea zero net până în 2050 – sunt necesare din punct de vedere științific, rezistența publicului rămâne o preocupare. Experții au emis un memento puternic: lupta pentru un viitor durabil nu se referă doar la protejarea planetei; este vorba despre asigurarea echității, incluziunii și oportunităților pentru toți.