Un român controlează din umbră unul dintre cele mai importante zăcăminte de metale rare din lume, în Groenlanda

În vara anului 2019, când președintele american Donald Trump a sugerat public posibilitatea ca Statele Unite să cumpere Groenlanda, reacțiile au oscilat între ironie și neîncredere. Dincolo de aparențe, însă, interesul marilor puteri pentru acest teritoriu arctic are o bază solidă: resursele strategice care pot defini economia globală într-o eră post-carbon.

Ascunse sub calota de gheață se află metale rare și elemente critice indispensabile pentru baterii, turbine eoliene, tehnologie militară și industrie digitală – resurse pentru care competiția globală devine din ce în ce mai dură.

Groenlanda, noul front al competiției strategice globale

În contextul repoziționării marilor blocuri economice – SUA, Uniunea Europeană și China – accesul la pământuri rare a devenit o chestiune de securitate strategică. Tantalul, niobiul, zirconiul și elementele grele din categoria pământurilor rare sunt esențiale pentru tranziția energetică și pentru autonomia tehnologică a Occidentului.

Groenlanda, teritoriu autonom aflat sub coroana Danemarcei, este una dintre puținele regiuni din lume unde aceste resurse există în cantități semnificative și relativ neexploatate.

Frank Timiș, un nume românesc în centrul ecuației

În acest context apare din nou numele lui Frank Timiș, antreprenor român cunoscut pentru implicarea sa în proiecte miniere de mare anvergură pe mai multe continente. Potrivit unor surse din industrie, Timiș controlează indirect unul dintre cele mai importante proiecte de metale rare din Groenlanda.

Structura este complexă: compania European Lithium, listată la bursa din Frankfurt, deține aproape 80% din Critical Metals Corp., companie listată la bursa din New York. La rândul său, Critical Metals controlează proiectul Tanbreez, considerat unul dintre cele mai mari zăcăminte de pământuri rare din lume.

Ce este proiectul Tanbreez

Proiectul Tanbreez este situat în sudul Groenlandei și se bazează pe exploatarea eudialitului, o rocă rară bogată în elemente critice și pământuri rare grele. Spre deosebire de multe alte inițiative miniere din regiune, Tanbreez beneficiază de o licență completă de exploatare, obținută în 2020, și se află deja în faza preoperațională.

Un aspect esențial este faptul că zăcământul se află în afara zonelor protejate și a comunităților inuite, reducând semnificativ riscurile sociale și de mediu. Într-un teritoriu extrem de reglementat, acest lucru transformă proiectul într-o raritate.

Metalele rare și dependența de China

Elementele rare grele sunt indispensabile pentru magneți permanenți utilizați în motoare electrice, turbine eoliene, echipamente medicale și sisteme militare avansate. În prezent, China controlează peste 80% din lanțul global de procesare a acestor metale, iar reducerea acestei dependențe este o prioritate strategică pentru Occident.

Din acest punct de vedere, Tanbreez este perceput de analiști drept o piesă-cheie în eforturile Europei și Americii de Nord de a-și construi independența tehnologică.

Un joc geopolitic cu mize uriașe

Importanța Groenlandei a crescut accelerat în ultimii ani, nu doar ca rezervor de resurse, ci ca spațiu în care se intersectează interesele marilor puteri. Controlul asupra unui astfel de zăcământ oferă nu doar avantaje economice, ci și pârghii geopolitice.

Pentru Frank Timiș, Tanbreez este cel mai recent dintr-o serie lungă de proiecte desfășurate în regiuni cu risc politic ridicat, dar cu potențial uriaș: de la Africa de Vest până în Munții Apuseni. Unele inițiative au eșuat, altele l-au poziționat strategic înaintea marilor corporații.

Discreție, controverse și poziționare strategică

Originar din Borșa, Maramureș, Frank Timiș a părăsit România în anii ’80 și a construit o carieră într-unul dintre cele mai dure sectoare ale economiei globale: exploatarea resurselor naturale. Deși asociat adesea cu controverse, el rămâne o figură constantă în dosarele marilor zăcăminte ale lumii.

În Groenlanda, numele său nu apare în comunicatele oficiale, dar este prezent în structurile de acționariat și în licențele care leagă Europa de piețele financiare americane, potrivit Newsweek.

Un semnal pentru România și pentru lume

Într-o perioadă în care resursele critice, suveranitatea economică și lanțurile globale de aprovizionare devin teme centrale, faptul că un român controlează indirect un proiect de o asemenea importanță merită o analiză atentă.

Groenlanda nu este primul loc în care Frank Timiș a ajuns înaintea tuturor, dar este, probabil, cel mai relevant de până acum – un punct strategic într-o lume care se reorganizează în jurul metalelor rare și al energiei viitorului.