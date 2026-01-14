Actualitate

ANPC a desfășurat o acțiune națională de control în centrele comerciale

   În data de 13.01.2026, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor  a desfășurat o acțiune de control unitară, la nivel național, având ca obiect verificarea operatorilor economici care își desfășoară activitatea în incinta centrelor comerciale (mall-uri). ANPC a verificat peste 350 de operatori economici, reafirmând prezența activă și permanentă în domeniile cu impact direct asupra consumatorilor.    

     Ca urmare a neconformităților constatate, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancțiuni:

• 235 de amenzi contravenţionale în valoare de peste  790.000 de lei

• 25 de avertismente

• oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 68.000 lei

• oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 40.000 lei

• confiscarea a 569 bucăți de bijuterii

• oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 7 operatori economici.

Principalele neconformități constatate au fost:

● prezența insectelor în blocul alimentar;

● utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică;

● produse alimentare cu data limită de consum depășită;

● produse oferite spre comercializare în vitrine cu depuneri grosiere de impurități;

● produse alimentare cu stare termică modificată;

● paviment cu depuneri grosiere de impurități, reziduuri alimentare și lichide;

● nerespectarea condițiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat (carne, ouă);

● utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de gheață, rugină, impurități;

● utilizarea agregatelor frigorifice neigienizate, cu elemente de etanșare a părților mobile depreciate;

● lipsa documentelor de autorizare.

