Tratamente de ultimă generație pentru tulburările de ritm cardiac

Aritmiile reprezintă tulburări de ritm cardiac. Acestea sunt afecțiuni cardiovasculare frecvente, cauzate de dezechilibre electrice la nivelul inimii. Uneori, aritmiile sunt fiziologice (normale). Ritmul cardiac crește în mod normal în situații precum efortul fizic, emoții puternice sau stres și scade în timpul somnului. Aritmiile patologice apar inclusiv în repaus și pun viața pacienților în pericol. Unele aritmii, cum ar fi fibrilația atrială, favorizează formarea cheagurilor de sânge și accidentele vasculare cerebrale, în timp ce altele, cum ar fi tahicardia ventriculară, se pot complica cu un stop cardiorespirator. Din fericire, pe lângă tratamentul medicamentos, există și câteva metode moderne de tratament pentru aritmiile periculoase. Iată care sunt acestea.

Cardioversie electrică

În cazul fibrilației atriale, aritmie caracterizată de un ritm haotic în camerele superioare ale inimii (atrii), medicamentele nu sunt întotdeauna suficiente. Uneori, episoadele de fibrilație atrială pot fi ținute sub control doar cu ajutorul cardioversiei electrice. Cardioversia electrică este o procedură realizată de medic, care implică aplicarea unor șocuri electrice la nivelul pieptului și spatelui. Cardioversia electrică are rolul de a normaliza ritmul cardiac pe o anumită perioadă de timp. Procedura se efectuează sub anestezie. Cardioversia electrică propriu-zisă durează aproximativ 5 minute, însă incluzând pregătirea și recuperarea, procedura durează în jur de 30-45 de minute.

Implantare de stimulator cardiac

Stimulatorul cardiac este un dispozitiv de mici dimensiuni, de mărimea unei cutii de chibrit. Acesta se implantează sub piele și este conectat la inimă prin fire speciale. Stimulatorul cardiac are rolul de a depista și a normaliza unele tipuri de tulburări de ritm cardiac, cum ar fi bradicardia (ritm cardiac prea lent), sindrom tahicardie-bradicardie, bloc atrio-ventricular complet, sindrom QT lung și altele. Stimulatorul cardiac transmite inimii impulsuri electrice, atunci când ritmul cardiac încetinește sau se dezechilibrează. Stimulatorul cardiac se poate implanta prin metode minim invazive (incizii mici și abord vascular).

Implantare de defibrilator cardiac

Defibrilatorul cardiac implantabil înlocuiește un defibrilator cardiac convențional. Diferența este că pacientul cu defibrilator cardiac implantabil este tot timpul sub monitorizare și asistență, pentru a preveni stopul cardiorespirator. Acest dispozitiv este asemănător stimulatorului cardiac, însă spre deosebire de acesta, rolul unui defibrilator este de a produce șocuri electrice care stabilizează ritmul cardiac foarte rapid. Defibrilatorul cardiac implantabil se utilizează în tratamentul tulburărilor de ritm amenințătoare de viață, cum ar fi tahicardia ventriculară și fibrilația ventriculară.

Ablație cu radiofrecvență și crioablația

Ablația cu radiofrecvență este o procedură intervențională care presupune distrugerea zonelor inimii responsabile de aritmii. Ritmul cardiac normal este produs de nodul sinusal. Atunci când acesta nu funcționează corect, funcția sa este preluată de alte zone ale inimii nespecializate în acest sens, ceea ce explică ritmul cardiac anormal. Ablația cu radiofrecvență distruge aceste zone, ceea ce ajută la normalizarea ritmului cardiac. Procedura presupune efectuarea unei puncții în zona inghinală. Printr-un vas de sânge de la acest nivel se introduc tuburi subțiri și flexibile (catetere) care sunt avansate până la nivelul inimii, sub control radiologic. Odată depistată zona problemă, cu ajutorul catetelor de ablație se aplică energie termică, pentru arderea țesutului. În loc de unde radio, poate fi folosită energie rece, care îngheață țesutul, laser sau ultrasunete. Procedura este rapidă, iar recuperarea este ușoară.

Izolarea venelor pulmonare

Fibrilația atrială permanentă, paroxistică sau persistentă poate fi tratată prin izolarea venelor pulmonare, o procedură asemănătoare ablației cu radiofrecvență. Procedura este recomandată pacienților care nu pot ține sub control aritmia cu celelalte tipuri de tratament. Procedura presupune ablația țesuturilor de la nivelul venelor pulmonare, atunci când aritmia este provocată de venele pulmonare. Intervenția se efectuează cu ajutorul cateterelor, prin abord vascular.

Așadar, aritmiile periculoase pun viața pacienților în pericol. Din fericire, există tratamente moderne care țin sub control tulburările de ritm, în cel mai eficient mod. Astfel, pot fi prevenite evenimentele cardiovasculare majore.