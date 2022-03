Tremend intră pentru a 5-a oară în topul Financial Times 1000

Tremend Software Consulting a intrat pentru a cincea oară în topul FT 1000, clasamentul anual al companiilor din Europa cu cea mai rapidă creștere a veniturilor. Compania de dezvoltare și consultanță software a înregistrat o creștere a veniturilor de 272,13%, consolidându-și poziția printre jucătorii de profil din Europa.

Consemnând această realizare, Marius Hanganu, co-fondator și managing partner Tremend, a declarat: „Suntem onorați să fim și în acest an printre companiile cu cea mai rapidă creștere din Europa. Este o recunoaștere extraordinară a creșterii dinamice a companiei noastre de-a lungul anilor, a rezultatelor remarcabile ale muncii și experienței echipei noastre, a culturii organizaționale pe care am modelat-o și am cultivat-o împreună și a relațiilor puternice pe care le-am construit cu partenerii și clienții noștri din întreaga lume. Suntem recunoscători pentru încrederea lor, pentru contribuția la această realizare fantastică și pentru că fac parte din povestea noastră de succes.”

Creșterea dinamică a companiei a însemnat o expansiune accelerată a echipei Tremend, care în prezent depășește 650 de ingineri software. Pe o piață extrem de competitivă, care se confruntă cu un deficit de specialiști IT, cultura organizațională Tremend, bazată pe învățare experimentală și continuă, performanță și stare de bine, care acordă prioritate gândirii creative și inovatoare, care îmbrățișează și generează schimbare, a fost esențială pentru atragerea și menținerea profesioniștilor de top din domeniul tehnologiei în cadrul echipei sale.

Angajamentul Tremend de a stimula inovația, valoarea, creșterea și sustenabilitatea pe termen lung prin tehnologie și transformare digitală, precum și cultivarea unei gândiri inovatoare, centrată pe client, au reprezentat un pilon puternic pentru creșterea accelerată a companiei de-a lungul anilor, dar și pentru construirea unei baze solide de clienți, în continuă creștere, și a parteneriatelor cu liderii din industrie.

„Ca o companie agilă, care catalizează inovația, înțelegem importanța flexibilității, adaptabilității, a răspunsului rapid la condițiile neprevăzute și a creării în mod proactiv de oportunități de creștere pentru clienții noștri. Ne propunem nu numai satisfacerea nevoilor de transformare digitală de astăzi, ci și realizarea unui plan de lungă durată, cu un impact pozitiv pentru societatea noastră către un viitor inteligent și mai bun. Vom continua să ne susținem misiunea de a aduce plusvaloare prin tehnologie și de a îmbunătăți viața oamenilor cu fiecare dintre produsele și soluțiile pe care le livrăm”, a declarat Ioan Cocan, co-fondator și managing partner Tremend.

Printre acțiunile principale ale companiei din 2021 se numără creșterea expertizei avansate de dezvoltare software și adoptarea rapidă a tehnologiilor emergente, precum precum AI și Machine Learning (ML), Natural Language Processing (NLP), IoT, Microservicii, Big Data, UI/UX, și DevOps/Cloud, precum și dezvoltarea de proiecte de înaltă calitate pentru marii operatori de telecomunicații la nivel mondial, companii de automobile, retaileri, instituții bancare și industria sănătății.

Tremend își valorifică abilitățile și experiența transsectorială în Big Data, aplicații, securitate și conformitate, instrumente proprietare, cadre și acceleratoare, pentru a oferi soluții avansate la scară largă, cu impact major. Pentru a susține cererea tot mai mare de soluții securizate activate în cloud, compania a devenit partener certificat Microsoft Gold, plasându-se în top 1% între partenerii Microsoft la nivel mondial și s-a alăturat programului AWS Partner Network (APN), crescând calitatea și extinzând acoperirea serviciilor sale personalizate de consultanță AWS.

Raportul FT1000, publicat anual de Financial Times și Statista, clasează primele 1000 de companii din Europa cu cel mai alert ritm de creștere din regiune pe o perioadă de până la 4 ani. Mixul sectorial este, în mare parte, în conformitate cu clasamentul din 2021, sectorul tehnologic fiind lider cu o cincime dintre companiile de pe listă, urmat de construcții și retail.

Anul acesta, 8 companii din România au intrat topul FT1000, dintre care 4 sunt din industria IT. Majoritatea câștigătorilor provin din Italia, 235 de companii, urmată de Germania cu 194, și Marea Britanie cu 155. În ceea ce privește ierarhia orașelor în care sunt situate aceste companii de succes, Londra ocupă prima poziție cu 81 de corporații, urmată de Paris cu 34 și Milano cu 33.