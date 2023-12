Ucraina: După aproape doi ani de război, tradițiile de Crăciun sunt bulversate în această țară

Mulți ucraineni încep să celebreze evenimentul religios după calendarul occidental, în dorința de a se apropia de Europa și religios

Dacă în Europa există o țară unde Crăciunul are un sens particular, aceasta este Ucraina, victimă de aproape doi ani a unui război impus de Rusia. Până acum câțiva ani, Crăciunul era celebrat în această țară în ziua de 7 ianuarie, după calendarul tradițional ortodox. Autoritățile încurajează însă populația, după agresiunea rusă, să sărbătorească nașterea lui Iisus la 25 decembrie. Sigur, în noul context extrem de dificil, ucrainenii trebuie să aibă starea de spirit, liniștea necesară pentru a se plasa într-o atmosferă de sărbătoare. De remarcat faptul că nu au trecut la noul calendar ucrainenii din teritoriile ucrainene ocupate de ruși. O profesoară de la o școală privată din Kiev, originară din provincia Lugansk, confirmà continuarea vechii tradiții în teritoriile ocupate, celebrând Crăciunul în 7 ianuarie. Potrivit ei, proporția la ora actuală între ucrainenii care celebrează Crăciunul în 25 decembrie și cei care îl celebrează în 7 ianuarie este de aproximativ 50-50. Anul acesta, se poate spune că, oficial, la Kiev se celebrează Crăciunul după calendarul european. Dar… cu tristețe, din cauza contextului războinic în care trăiesc, neoferindu-le moralul necesar pentru lansarea în organizarea unor festivități. Mulți dintre cetățenii Kievului, relatează corespondentul RFI, sunt – sub aspect psihologic – incapabili să celebreze Crăciunul sau să se bucure de ceva ocazionat de această sărbătoare. Întreaga societate ucraineană este traumatizată de actualul război, de prezența constantă a violenței și a morții. Ucrainenii au ales însă o manieră simplă, dar cu dorința să marcheze Crăciunul pentru a profita de mici surprize, fie și pentru a crea impresia de normalitate la copii.