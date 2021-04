UE exprimă temeri legate de amplasarea uriașelor efective militare ruse la frontiera cu Ucraina

Șefii diplomaţiilor țărilor UE, reuniți luni într-o videoconferință, și-au exprimat preocuparea față de situația actuală de la frontiera Ucrainei, unde Rusia și-a dislocat „cele mai mari efective militare înregistrate vreodată în această zonă”. A fost evocată temerea că în orice moment poate izbucni un conflict. „Aceste întăriri militare trebuie să înceteze și cerem Rusiei dezescaladarea”, a declarat în cadrul videoconferinţei Josep Borrell, șeful diplomației europene… Există un mare risc dislocând 150.000 de militari ruși la frontiera cu Ucraina”, a avertizat Borrell.

Șeful diplomației ucrainiene, Dmitro Kuleba, i-a informat pe miniștrii europeni de Externe asupra situației și asupra ultimelor evenimente de la frontiera de est și a propus „un plan pe etape privind maniera de descurajare a Moscovei de a continua escaladarea”.

Europa temporizează

Miniștrii europeni de Externe au decis însă temporizarea adoptării unor noi măsuri în cazul situației de la frontiera Rusiei cu Ucraina. Pentru moment, a spus Josep Borrell, nu decidem instituirea de noi sancțiuni, situația existentă nu justifică încă astfel de măsuri”. A felicitat însă Ucraina pentru „reacțiile sale măsurate” și au asigurat-o de susținerea suveranității și integrității sale teritoriale. „Ucraina nu va recunoaște anexarea de către Rusia a Crimeei”, a spus Josep Borrell.

Washingtonul denunță acțiunile Rusiei în Marea Neagră

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de stat, Ned Price, a denunțat luni, într-un comunicat, „escaladarea fără provocare” pe care o reprezintă decizia Rusiei de a limita navigaţia navelor militare și de altă natură străine în trei zone din largul coastelor Crimeei. Această decizie, se subliniază în comunicat, „reprezintă o nouă escaladare neprovocată în actuala campanie desfășurată de Moscova ce vizează slăbirea și destabilizarea Ucrainei”.

Reamintim că Moscova a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute „suspendarea” pentru șase luni (24 aprilie- 31 octombrie) a trecerii prin apele teritoriale ale Rusiei a unor nave militare și de altă natură aparținând altor state. Această suspendare implică trei zone, una dintre ele, largă, situată în largul peninsulei Kerci, aproape de strâmtoarea cu același nume ce leagă Marea Neagră de Marea de Azov, de o importanţă crucială pentru exporturile de cereale și oțel ale Ucrainei. Statele Unite, a spus purtătorul de cuvânt al Departamentului de stat, cer Rusiei să înceteze hărțuirea navelor și să-și reducă efectivele militare dislocate de-a lungul frontierei cu Ucraina.



