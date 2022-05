Un azil batrani nu inseamna cazare permanenta – iata cum iti poate fi de ajutor o astfel de institutie!

Unul dintre principalele motive pentru care varstnicii nici nu vor sa auda de un azil batrani este faptul ca acesta este deseori vazut ca un centru de cazare permanenta. Pe scurt, din momentul in care un varstnic ajunge intr-un astfel de loc, nu mai exista cale de intoarcere, dupa cum s-ar spune.

Problema este ca si copiii sau nepotii acestor varstnici cred, deseori, acest lucru. Adevarul este diferit – intr-un mod drastic. In Romania, cultura azilelor si centrelor de batrani, daca o putem numi asa, nu este destul de dezvoltata pentru a intelege aplicatiile unui azil. Iata mai multe pe aceasta tema!

Ce este, mai exact, un azil batrani?

Un astfel de azil poate fi destul de multe lucruri dar, in esenta, este un centru unde varstnicii pot benefia atat de grija in permanenta, cat si de posibilitatea de a socializa si de a interactiona cu alte persoane. Dupa cum a fost mentionat, avantajul principal consta in faptul ca aceste lucruri nu trebuie sa fie permanente.

Unii varstnici au nevoie doar de ingrijiri in timpul zilei iar altii doar in timpul noptii. Un astfel de azil le poate face pe amandoua – iar costul acestor servicii va fi calculat ca atare. Chiar si ingrijirea unui senior pentru o singura zi este un serviciu comun care nu va fi tratat in mod special – acesta fiind principalul punct de interes al acestui articol.

Care este principalul scop al unui azil batrani in Romania?

Chiar daca pare greu de crezut, exista destui romani care prefera sa aiba grija personal de varstnicii familiei lor. Totusi, acest lucru nu este mereu posibil. De exemplu, poate ai nevoie de o vacanta sau te simti presat la locul de munca si ai avea nevoie de 2-3 saptamani pentru a recupera unele sarcini, printre altele.

Ei bine, indiferent de motiv, te poti baza pe un astfel de azil chiar si pe o anumita perioada, intrucat nu este impusa o perioada minima de cazare. Ai o urgenta si trebuie sa pleci doua zile? Un azil iti va primi bunicii cu cea mai mare placere! Partea cea mai buna este ca, de regula, nu se percep costuri aditionale sau crescute ca urmare a duratei de cazare reduse – este aplicat un tarif normal.

Cum poate ajuta un azil batrani varstnicii din Romania?

Varstnicii care ar avea nevoie de serviciile unui astfel de azil prezinta deseori afectiuni de mobilitate ori, simplu spus, nu prea au cum iesi din propria casa. Astfel, pentru acestia, cazarea la un azil pentru 1-2 saptamani poate reprezenta vacanta pe care o asteptau de foarte mult timp.

In aceasta perioada, varstnicii pot socializa, pot juca jocuri, pot beneficia de o dieta potrivita pentru conditiile lor de sanatate si asa mai departe.

Desigur, pentru o varietate cat mai mare a serviciilor oferite de un azil batrani, trebuie sa alegi un centru de top. Unul dintre acestea este Vitalitas, un centru de longevitate activa care isi pregateste deschiderea in acest an. O simpla vizita de 5 minute pe site-ul acestora iti va arata nivelul ridicat de seriozitate si profesionalism al centrului – daca acestea te conving, te poti inscrie oricand pe lista de asteptare!