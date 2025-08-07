Extern

Un cutremur destul de mare a lovit Taiwanul! Seismul s-a resimțit în toată insula

Un cutremur cu magnitudinea 6,2 s-a produs joi în largul coastelor nord-estice ale Taiwanului, la aproximativ 129 de kilometri de comitatul Yilan, a anunțat Administraţia Centrală de Meteorologie (CWA). Seismul a avut loc la ora locală 15:45 (07:45 GMT), la o adâncime de 88,1 kilometri.

Potrivit autorităților taiwaneze, cutremurul a fost resimțit în aproape toate regiunile insulei, însă nu au fost raportate victime sau pagube materiale imediate, notează Agerpres. La Taipei, mai multe clădiri s-au zguduit timp de câteva secunde, însă situația a revenit rapid la normal.

Seismul de joi vine după o serie de mișcări telurice puternice înregistrate în Taiwan în ultimii ani. La sfârșitul lunii ianuarie, un cutremur cu magnitudinea 6,4 a lovit comitatul Chiayi, în sudul țării, rănind 50 de persoane și afectând peste o mie de locuințe.

În aprilie 2024, regiunea estică Hualien a fost epicentrul unui seism devastator de 7,2, soldat cu 18 morți, peste 1.100 de răniți și pagube materiale de ordinul milioanelor de dolari.

