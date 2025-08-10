Uncia de aur a trecut de 3.500 dolari

Războiul tarifelor declanșat de administrația de la Casa Albă, considerat de președintele Trump drept „Liberation Day”, care ar urma să impună taxe la importurile de lingouri de aur de un kilogram și a celor de o sută de uncii, a impulsionat piața futures americană, Comex, unde se tranzacționează metalul galben.

În piața specializată americană cotația unciei a atins un maxim istoric de 3.534 dolari pentru scadența decembrie 2025, însă prețurile futures din piața specializată de la Londra au fost stabile. Metalul galben a atins în 22 aprilie un maxim istoric de 3.499,70 dolari/uncie.

Cauza acestei creșteri a fost provocată de decizia agenţiei americane Customs and Border Protection (agenţia Vamală şi pentru Protecţia Frontierelor – CBP) de a taxa cu 39% importurile de lingouri de un kilogram de la topitoriile din Elveția, cel mai mare exportator de aur din lume.

În mod obișnuit, aurul este exclus de la taxe vamale, urmare a rolului său major în sistemul financiar mondial. Anunțul făcut de Casa Albă că urmează emiterea unui ordin executiv care să clarifice poziția Statelor Unite cu privire la tarifele la lingourile de aur a temperat treptat creșterea cotațiilor futures, care au închis piața americană la 3.454 dolari/uncie.

Cu un câștig de 27% de la începutul acestui an, metalul galben și-a consolidat tendința ascendentă, începută în urmă cu câțiva ani, provocată de inflație, îngrijorările legate de nivelul datoriei guvernamentale a Statelor Unite şi declinul dolarului american ca monedă de rezervă.

În perioada iunie 2024 – iunie 2025, Țara Cantoanelor a exportat în Statele Unite aur în valoare de 61,5 miliarde dolari iar taxele suplimentare care ar urma să intre în vigoare s-ar ridica la circa 24 miliarde de dolari.