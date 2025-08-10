În curânt va apărea cartea „Ziariștii care au transformat clipa în veșnicia artei” de Al. Florin Țene

Liga Scriitorilor Români anunță cu bucurie apariția celei mai recente lucrări semnate de reputatul scriitor, critic literar și jurnalist Al. Florin Țene – volumul „Ziariștii care au transformat clipa în veșnicia artei”, o veritabilă istorie a presei românești realizată prin evocarea vieții și operei unor personalități marcante ale gazetăriei noastre.

Cartea se distinge prin bogăția documentară și prin portretele detaliate ale numeroșilor ziariști care, de-a lungul timpului, au transformat actul jurnalistic într-o expresie a culturii și a conștiinței naționale. Printre aceștia se numără: Ion Heliade Rădulescu, Mihai Eminescu, Felix Aderca, Constantin Rădulescu-Motru, Nichifor Crainic, Iosif Vulcan, Constantin Graur, Pamfil Șeicaru, Tudor Arghezi, Mihai Sadoveanu, Geo Bogza, Octavian Paler, Ilie Serediuc, Constantin Virgil Gheorghiu, Petre Țuțea, Garabet Ibrăileanu, Stelian Popescu, Ion Rațiu, Virgil Ierunca, Monica Lovinescu, Nicolae Penescu, Paul Goma, Grigore Nadeș, Mircea Eliade, Horia Stamatu, George Cioroianu, Emil Cioran, Sorin Stancu, Al. Georgescu-Vâlcea, Nicolae Popescu-Rebus, Doru Dinu Glăvan, Emil Istocescu, Roxana Istudor, Teodora Marin, Dumitru Constantin, Petre Cichirdan, Ioan Barbu, Cezar Petrescu, Ion Clopoțel, Ion Agârbiceanu, Gib Mihăescu, Anghel Dumbrăveanu, Ion Popescu Brădiceni, Theodor Damian, Dumitru Velea, Iulian Patca, Ionuț Țene, Radu Vida, Nicolae Băciuț, Dumitru V. Marin, Ionel Marin, Andrei Ciurunga, Țene Florinel Vali, Mircea Pospai și mulți alții.

Volumul include biografii, bibliografii, contexte istorice și o analiză a rolului pe care acești oameni de presă l-au avut în modelarea opiniei publice, apărarea libertății și cultivarea valorilor naționale. Autorul subliniază că „presa, atunci când este făcută cu vocație și cu dragoste de adevăr, nu rămâne doar un ecou al clipei, ci devine parte integrantă a patrimoniului spiritual al națiunii.”

Cartea este deschisă de un „Cuvânt înainte” semnat de însuși Al. Florin Țene, în care acesta reflectează asupra misiunii jurnalistului și asupra curajului celor care, în vremuri de cenzură, dictatură sau exil, au rămas fideli adevărului.

„Ziariștii care au transformat clipa în veșnicia artei” este nu doar o lucrare de istorie a presei, ci și un omagiu adus celor care au demonstrat că gazetăria poate fi o formă de artă, de rezistență morală și de cultură.

Această apariție editorială se adresează atât specialiștilor în istoria presei și literaturii române, cât și cititorilor pasionați de biografii, istorie culturală și mărturii despre forța cuvântului scris.