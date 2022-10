Timp & Tempo, o nouă premieră la Teatrul de Comedie, aduce la rampă 8 tineri artiști

Ai uneori impresia că deși vorbești aceeași limbă cu cel din fața ta, pare că sunteți din lumi diferite? Te întrebi la final de lună dacă într-un univers paralel ai salariul mai mare sau un mecanic auto competent? Ai făcut o tâmpenie și îți dorești să poți da timpul înapoi? În comedia Timp & Tempo se poate orice!

În weekend, pe 15 și 16 octombrie publicul din București este invitat la premiera de gală a spectacolului „Timp & Tempo”, un spectacol-eveniment care are în distribuție 8 tineri actori absolvenți în „anii pandemiei”, arată un comunicat de presă. În această perioadă, timpul nu a fost prea blând cu actorii și mai ales cu cei proaspăt ieșiți din facultate: majoritatea teatrelor au fost închise pentru lungi perioade iar posturile erau oricum blocate, așa că șansele ca aceștia să își desfășoare și perfecționeze meseria pentru care s-au pregătit au fost foarte mici. Astfel că Asociația Cultură’n Șură a lansat în această vară un apel la casting pentru toți tinerii artiști aflați la început de drum! Din cei 150 de absolvenți care s-au înscris, 17 au participat la ateliere de teatru și dans cu coregraful Vava Ștefănescu și regizorul Victor Olăhuț iar dintre aceștia, 8 formează distribuția spectacolului „Timp & Tempo” și sunt gata să își întâmpine publicul într-un teatru profesionist, la Teatrul de Comedie din București! Scenografia spectacolului este semnată de Flavia Stroe, de asemenea absolventă în perioada pandemiei.

„În carantină am văzut 80 de filme, 5 seriale și am citit 15 cărți, deci am încercat să mă mint că fac ceva și pe plan profesional”, spune Vlad Ionuț Popescu despre perioada în care restricțiile l-au ținut departe de scenă. „La începutul pandemiei am simțit furie. Aveam planuri pe care carantina le-a amânat pe termen nedefinit, iar eu nu puteam concepe asta. Căci frica mea cea mai mare la acel moment era de a fi un proaspăt absolvent care nu lucrează. Și iată, această frică se materializa violent. M-am încăpățânat să îmi demonstrez mie că pot fi creativă oricând și că eu nu încetez să fiu vie atunci când totul se închide în jurul meu. Am cântat la caval, am scris scenariul pentru „Generații – Moștenirea Tăcută”, mi-am drenat nervii dansând și luând cursuri de Gaga, am împletit o mască de Hâd tipic moldovenească… Perioada aceea mi-a demonstrat că arta este mai necesară ca oricând în momente de cumpănă, pentru că ne exersează sensibilitatea, compasiunea și tendința spre frumos”, spune Cristina Tudor, care după ce a absolvit un master în Marea Britanie a ales să revină în România, în 2021.

Textele lui David Ives, aflate la prima traducere în limba română, atacă frontal această temă a înstrăinării și a percepției asupra timpului: asemenea nouă care de la un moment dat am simțit in carantină ca retrăim aceeași zi in fiecare nouă zi, personajele sunt prinse într-un vertij din care nu pot sa iasă, situațiile proiectându-se într-un puzzle care nu poate fi pus cap la cap de catre protagonisti. Dar subiectul este tratat cu umor, iar „Timp & Tempo” își propune să aducă publicul în starea cathartică prin râs.

După premiera care va avea loc la Sala Nouă a Teatrului de Comedie din București (15 și 16 octombrie) îi veți putea vedea la Teatrul Național Radu Stanca Sibiu (29 octombrie), la Teatrul Bulandra din București și la Teatrul de Stat Constanța. Mai multe informații despre proiect găsiți pe pagina www.culturansura.ro sau pe pagina www.comedie.ro.

Distribuția:

Irina Artenii, Aurelian Culea, Răzvan Mîndruță, Răzvan Omotă, Vlad Ionuț Popescu, Daniela Purcărea, Cristina Tudor, Ileana Ursu

Victor Olăhuț, regizor

Vava Stefanescu, coregraf

Marin Grigore, actor și muzician

Adriana Sână, traducător

Beatrice Păun, D.O.P.

Proiectul este realizat de Asociația Cultură’n Șură în parteneriat cu Teatrul de Comedie din București

Cu sprijinul: Kaufland România

Parteneri: Teatrul Bulandra, Teatrul de Stat Constanța, Teatrul „Radu Stanca” Sibiu

Proiectul este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.