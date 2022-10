Anexarea de către ruși a unor teritorii ucrainene, în dezbaterea Adunării generale a ONU

Începând de luni, țările membre ale ONU s-au reunit urgent în Adunare generală. În dezbatere se află o rezoluție care condamnă referendumurile pentru anexarea ilegală de către Rusia a patru regiuni ucrainene, precum și bombardamentele masive din ultimele zile în capitala Ucrainei și multe alte localități. De precizat că această dezbatere are loc după ce, acum zece zile, Rusia a blocat un text similar în Consiliul de Securitate al ONU. Această rezoluție, relevă corespondenții de presă aflați la New York, are un dublu obiectiv: înainte de toate, se dorește sublinierea caracterului ilegal al referendumurilor organizate în regiunile respective, în disprețul Dreptului internațional, dar și izolarea de facto și mai accentuată a Rusiei în plan internațional. Susținătorii acestei rezoluții sunt clari: ar fi periculos, în opinia lor, ca astfel de acte ilegale, contrare Cartei ONU, să nu fie condamnate. Însuși Antonio Guterres, Secretarul general al ONU, a denunțat ”serioasa escaladare” a conflictului din Ucraina prin organizarea așa-ziselor referendumuri privind anexarea la Rusia. ”Dacă sistemul ONU și comunitatea internațională – via Adunarea generală – nu reacționează la aceste tentative ilegale, ne vom afla într-o situație foarte proastă”, a comentat Olof Skoog, ambasadorul Uniunii Europene la ONU, însărcinat cu redactarea proiectului de rezoluție, împreună cu Ucraina și alte țări membre ale ONU.

Proiectul de rezoluție condamnă anexările ”ilegale” ale regiunilor ucrainene Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson după niște ”pretinse referendumuri”. El cere de asemenea ca nimeni să nu recunoască aceste anexări și reclamă retragerea imediată a trupelor ruse din Ucraina. Corespondenții de presă, citând surse informate onusiene, remarcă faptul că acest text nu are niciun efect de constrângere, cu intenția de a câștiga susținere și din partea unor țări africane sau din Orientul Mijlociu care ar putea fie să voteze împotrivă, dar mai ales să se abțină la votarea rezoluției.

Luni seară, în urma informațiilor referitoare la bombardarea masivă de către ruși a Kievului și a multor orașe ucrainene, soldată cu mulți civili morți sau răniți, în Adunarea generală a ONU au fost auzite noi și numeroase critici. ”Profund șocat”, Antonio Guterres a denunțat ”noua escaladare, inacceptabilă, a războiului”, al cărei preț este plătit de către civili.

Rezoluția va fi supusă votului miercuri, după ce 65 de țări, adică o treime din statele membre ale ONU, se vor exprimă asupra textului dezbătut.