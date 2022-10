Bogdan Marcu devine Partner Capital Markets, iar Dana Radoveneanu preia poziția de Head of Retail Agency la Cushman & Wakefield Echinox

Compania de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox anunță noi promovări în echipa de management, prin numirea lui Bogdan Marcu pe poziția de Partner al Departmentului Capital Markets și a Danei Radoveneanu în rolul de Head of Retail Agency.

Bogdan Marcu lucrează în cadrul Cushman & Wakefield Echinox din anul 2008, preluând în 2014 conducerea departamentului de retail, rol din care a oferit servicii de consultanță dezvoltatorilor și proprietarilor de spații de retail din București și din țară și a sprijinit chiriașii în procesele de expansiune. De-a lungul carierei sale, Bogdan a lucrat cu proprietari precum Prime Kapital, NEPI Rockcastle, One United, REWE Group, S Immo sau Raiffeisen Evolution, contribuind totodată la extinderea unor retaileri precum Inditex, H&M, Mc Donalds, New Yorker, Decathlon sau Leroy Merlin.

Dana Radoveneanu s-a alăturat echipei Cushman & Wakefield Echinox în anul 2017 și are o experiență vastă, atât în relația cu proprietarii, cât și cu chiriașii proiectelor de retail. În cadrul Cushman & Wakefield Echinox, Dana a coordonat procese de închiriere pentru dezvoltatori precum One United, Prime Kapital, Nova Imobiliare, Forte Partners sau Portland Trust, semnând tranzacții cu ocupanți precum Help Net, Ana Pan, 4F, Teilor, Diverta, Superbet, Ac&Co etc.

Oana Iliescu, Managing Director, Cushman & Wakefield Echinox: ”În ultimii ani, Bogdan a fost implicat în tot mai multe tranzacții cu clienți din sectorul de retail care au depășit zona închirierilor, având componente de dezvoltare și investiții, astfel că a venit natural cooptarea lui în echipa de Capital Markets condusă de Cristi Moga. Pe de altă parte, în cei aproape 6 ani de când s-a alăturat echipei noastre, Dana a avut o evoluție continuă și a jucat un rol foarte important în consolidarea poziției Departamentului de Retail în piață. Este reconfortant să avem o echipă stabilă și experimentată, care ne permite să aplicăm un astfel de plan de dezvoltare și promovare internă.”

Bogdan Marcu, Partner Capital Markets, Cushman & Wakefield Echinox: ”Retail-ul reprezintă o componentă importantă în ADN-ul companiei noastre și a departamentului de Capital Markets. Experiența pe care am acumulat-o până acum și înțelegerea profundă a proprietăților de retail mă vor ajuta ca, împreună cu colegii din echipa condusă de Cristi Moga, să finalizăm cu succes mandatele pe care le avem în desfășurare, dar și să identificăm noi oportunități de business. Piața de investiții imobiliare are o evoluție pozitivă constantă, însă este departe de a-și atinge potențialul maxim, având în vedere poziția României în peisajul investițional din Europa Centrală și de Est”.

Cushman & Wakefield Echinox este una dintre cele mai mari firme de consultanță imobiliară de pe piața locală, activând în toate segmentele pieței imobiliare. Departamentul de Capital Markets al companiei gestionează ȋn prezent mandate exclusive şi co-exclusive de vânzare a unor proprietăţi cu o valoare de piaţă de peste 150 de milioane de euro.

Dana Radoveneanu, Head of Retail Agency, Cushman & Wakefield Echinox: ”Sectorul de retail tradițional trece printr-o perioadă de transformări și de adaptare la noile condiții de piață, astfel că activitatea de consultanță este din ce în ce mai complexă. În acest context, este o provocare să preiau conducerea departamentului de Retail, însă sunt încrezătoare că experiența mea și a echipei pe piata locală, alături de expunerea pe care ne-o oferă Cushman & Wakefield la nivel global, ne plasează într-o poziție excelentă pentru a capitaliza oportunitățile pe care un astfel de moment de piață le aduce.”

Dana Radoveneanu

În ultimii trei ani, departamentul de retail al Cushman & Wakefield Echinox a fost implicat în procese de închiriere de noi spații, cu o suprafață totală de peste 70.000 de metri pătrați, acționând atât în numele proprietarilor, cât și al chiriașilor.