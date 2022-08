Galeria Cora Drobeta devine Supernova Drobeta în urma unei investiții de un milion de euro

Galeria Cora Drobeta devine Supernova Drobeta începând din 1 septembrie 2022. Grupul austriac cu același nume a investit un milion de euro în renovarea și modernizarea centrului comercial din Drobeta Turnu Severin.

Supernova Drobeta reprezintă întâiul proiect din portofoliul de șase centre comerciale pe care grupul austriac le-a achiziționat la finalul anului trecut de la Grupurile Louis Delhaize și Galimmo. Finalizarea cu succes a procesului de rebranding și de modernizare a fostei Galerii Cora confirmă poziția Supernova pe piața locală din România și atestă angajamentul Grupului față de lucrările planificate pentru a fi demarate și finalizate deopotrivă în centrele comerciale din Bacău, Constanța și București (Lujerului, Alexandriei and Pantelimon).

‚,Ne bucurăm să anunțăm deschiderea unui nou capitol pentru locuitorii din Drobeta Turnu Severin și din împrejurimi, precum și pentru Grupul Supernova în România. Ca în toate proiectele ce ne poartă semnătura, am păstrat lucrurile care funcționează, astfel că brandurile cunoscute și îndrăgite de consumatori vor rămâne în portofoliul centrului comercial. De asemenea, hipermarketul Cora rămâne pilon central al galeriei Supernova. În plus, însă, pentru a răspunde nevoilor și dorințelor în continuă schimbare ale comunității, am introdus facilități noi și am îmbunătățit condițiile oferite pentru o experiență modernă, superioară” , a spus Frank Philipp Albert, fondator și CEO Supernova Group.

Noua identitate Supernova încununează un proces amplu de renovare și modernizare începând cu fațada centrului comercial și zonele de acces, până la facilitățile integrate la nivelul spațiilor sale comune. De asemenea, parcarea îmbunătățită cu zone verzi suplimentare a Supernova Drobeta dispune de peste 1000 de locuri și oferă inclusiv facilități pentru încărcarea autoturismelor electrice.

Pentru a sărbători noua identitate a centrului comercial, Supernova Drobeta a pregătit patru zile de activități speciale pentru clienții de toate vârstele, începând din 1 septembrie. În plus, până pe 4 septembrie, cei care îi trec pragul pot câștiga o varietate de premii, inclusiv pentru noul an școlar.