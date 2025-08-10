Extern

Atac armat în Times Square! Trei persoane au fost împușcate de un minor

Tiberiu Cocora (gds.ro)

Trei persoane au fost rănite în urma unui atac armat produs în zona Times Square din New York, după ce un conflict verbal între două persoane a degenerat. Suspectul, un adolescent de 17 ani, a fost reținut la fața locului. Potrivit autorităților, un bărbat de 65 de ani și un tânăr de 19 ani au fost împușcaţi, iar o femeie de 18 ani a fost rănită superficial la gât.

Incidentul a avut loc la ora 01:20, în intersecția dintre West 44th Street și 7th Avenue, în urma unei dispute între două persoane. Tânărul de 19 ani a fost împușcat în piciorul drept, iar bărbatul de 65 de ani în piciorul stâng.

Imagini publicate pe rețelele sociale surprind momentul intervenției echipajelor de urgență și persoane părăsind zona. Incidentul are loc la doar câteva zile după ce Poliția din New York a raportat cel mai mic număr de atacuri armate și victime prin împușcare înregistrat de la începutul statisticilor.

