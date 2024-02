Uniunea Europeană, în întârziere cu livrările de obuze Ucrainei

Armata ucraineană are urgentă nevoie de muniții, în special de obuze. Kievul a contat pe promisiunile Uniunii Europene. Or, în ciuda deblocajului intervenit în calea noului ajutor european în valoare de 50 miliarde de euro, în planul munițiilor lucrurile nu s-au urnit încă. Însuși șeful diplomației europene, Josep Borrel, a recunoscut că Uniunea Europeană nu va putea livra până în luna martie 1 milion de obuze, așa cum a promis. Până sâmbătă nu erau livrate decât 330.000 muniții, dar a dat ca sigură livrarea până în martie a încă 200.000, ceea ce reprezintă doar circa 52% din obiectivul fixat anul trecut. Realitatea: Dacă Uniunea Europeană nu ține pasul cu nevoile armatei ucrainene, de vină este faptul că stocurile nu sunt suficiente iar industriașii nu s-au angajat puternic în acest „joc”. Liderii german Olaf Scholz, olandezul Mark Rutte, estonianca Kaja Kallas,cehul Petr Fiala și daneza Mette Frederiksen – informează Radio France Internationale – au chemat europenii să-și intensifice eforturile pentru a asigura Ucrainei sprijinul militar „câtă vreme va fi necesar”. „Va trebui să găsim mijloacele pentru a accelera livrarea munițiilor de artilerie promise”, au subliniat personalitățile mai sus menționate într-o scrisoare comună publicată în „The Financial Times”. Mai multe țări europene, între care Franța, Italia sau Spania, sunt acuzate că nu fac destul pentru a ajuta armata ucraineană. Franța, care nu a semnat scrisoarea de mai sus, se apără. Pentru luna ianuarie, ea a anunțat o coaliție privind munițiile de artilerie pentru o mai bună ajutorare a Ucrainei. Uniunea Europeană speră ca înainte de finele anului să reușească livrarea a 1,4 milioane obuze, iar în 2005 să ajungă la 2 milioane, a declarat Thierry Breton, comisarul european pentru problemele industriei apărării. Sunt puține în comparație cu 7-8 milioane obuze lansate anul trecut de Rusia, dar calitatea armamentelor occidentale poate face diferența, spun experți francezi în domeniu.