Ursula von der Leyen îl susține pe Zelenski după criticile lui Trump

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a exprimat sprijinul pentru liderul ucrainean Volodimir Zelenski, criticat de Donald Trump pentru refuzul de a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești. Zelenski s-a declarat deschis unui armistițiu energetic, cu condiția ca Rusia să înceteze, la rândul său, atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.

Ursula von der Leyen a transmis duminică un mesaj de susținere pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce acesta a fost criticat de președintele american Donald Trump, potrivit digi24.ro

Într-un mesaj publicat pe platforma X, după o discuție cu liderul de la Kiev, șefa Comisiei Europene a declarat că susține pe deplin propunerea unui armistițiu care să protejeze aprovizionarea globală cu alimente și infrastructura energetică din Ucraina și Rusia.

„Și tot sprijinul meu pentru președintele Zelenski, care conduce lupta pentru libertatea poporului său”, a adăugat Ursula von der Leyen.

Zelenski cere reciprocitate în oprirea atacurilor

Președintele ucrainean a respins presiunile Statelor Unite pentru oprirea atacurilor asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, susținând că Moscova trebuie să înceteze mai întâi loviturile asupra infrastructurii energetice ucrainene, relatează Kyiv Independent.

Zelenski a acuzat Rusia că este responsabilă pentru continuarea războiului și a afirmat că oprirea atacurilor asupra sectorului energetic ucrainean ar putea avea loc chiar și în prezent, dacă Vladimir Putin ar dori acest lucru.

„Adevărata cauză a războiului din Europa este Rusia și numai Rusia. Chiar și astăzi este posibil să se pună capăt atacurilor asupra sectorului nostru energetic, dar Putin nu dorește acest lucru”, a declarat liderul ucrainean.

Ce condiții pune Kievul pentru un armistițiu energetic

Deși a respins presiunile de a opri unilateral atacurile asupra instalațiilor petroliere rusești, Zelenski s-a arătat deschis propunerii unui „armistițiu energetic” anunțat de Donald Trump.

Condiția Kievului este ca încetarea focului să fie reciprocă, astfel încât și Rusia să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.

Propunerea urmărește protejarea infrastructurii esențiale și reducerea riscurilor pentru aprovizionarea cu energie și alimente. Poziția exprimată de Zelenski indică faptul că Ucraina nu respinge în principiu un asemenea acord, dar nu dorește să înceteze atacurile fără garanții că Moscova va proceda la fel.