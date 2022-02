Vedete care au apelat la tratamentul HiFU

HiFU este un tratament cosmetic neinvaziv bazat pe Hight Intensity Focused Ultrasound, adica ultrasunete focalizate de inalta intensitate care stimuleaza producerea naturala de colagen. Efectele de lifting sunt vizibile imediat si se intensifica pe o perioada de doua sau chiar trei luni. Astfel, zi dupa zi, pielea arata din ce in ce mai tanara si mai stralucitoare, se redefinesc pometii si conturul maxilarului, sunt ameliorate sau chiar eliminate liniile fine si ridurile.

Pe scurt, tratamentul HiFU este exact ceea ce ai nevoie pentru a-ti redobandi aspectul tineresc si tenul impecabil. Efectul se pastreaza timp de 12 sau chiar 18 luni si poate fi permanentizat prin repetarea lunara a sedintelor.

Datorita efectelor benefice si a lipsei celor secundare, multe vedete aleg sa il foloseasca, in special inaintea unui eveniment important la care vor sa arate fabulos.

Dawn Ward – vedeta din Real Housewives of Chershire

Dawn Ward, in varsta de 48 de ani si mama a patru copii, a dezvaluit de curand secretul aspectului sau uimitor, fara riduri si a declarat in exclusivitate pentru The Sun Online ca vrea sa imbatraneasca cu gratie. Starul a marturisit ca imaginea sa s-a imbunatatit considerabil in urma procedurilor noninvazive HiFU de lifting facial pe care le-a facut la propriul salon.

Vorbind despre noul ei ten neted, Dawn a spus ca este constienta de faptul ca nu ii este usor sa imbatraneasca cu gratie si ca a cautat o metoda pentru ameliorarea liniilor adanci. Astfel, tratamentul HiFU nu numai ca a scapat-o de riduri, dar i-a si imbunatatit linia maxilarului. Fanii s-au grabit sa ii laude noul aspect si au vrut sa ii afle secretul.

Jennifer Aniston – actrita vesnic tanara

Nu este greu de vazut schimbarea: linia intinsa si mai ferma a maxilarului, ochii cu aspect mai tanar si pometii ridicati. Si totul a fost obtinut de Jennifer Aniston, vedeta in varsta de 52 de ani care a apelat la primul lifting facial HiFU in urma cu patru ani.

Fara bisturiu si injectii, fara efecte adverse si reactii daunatoare.

Jennifer a convins mii de femei de eficacitatea si succesul acestei proceduri cosmetice de lifting facial. Tratamentul este administrat printr-un dispozitiv care emite ultrasunete microfocalizate, seamana cu cel folosit la scanarea gravidelor si are ca efect liftingul si strangerea pielii.

Secretul de frumusete pastrat de la Hollywood

Pe langa Jennifer Aniston, sunt multe alte vedete de la Hollywood care recunosc ca l-au incercat si ca il iubesc. Modelul Christie Brinkley in varsta de 63 de ani, actrita si cantareata Vanessa Williams in varsta de 58 de ani si fotomodelul Paulina Porizkova in varsta de 56 de ani, sunt doar cateva dintre vedetele care folosesc tratamentul HiFU ca alternativa la liftingul facial chirurgical.

Prin urmare, daca te-ai intrebat cum este posibil ca toata lumea de la Hollywood sa arate vesnic tanara si, totodata, sa aiba un aspect atat de natural, este foarte posibil ca secretul sa fie HiFU.

Pe scurt, ce este acest tratament miraculos sustinut de celebritati?

Tratamentul HiFU foloseste energia sonora sau ultrasunetele pentru a ajunge in profunzimea pielii si a stimula productia naturala de colagen. Este un tratament non-invaziv care dureaza intre 30 si 90 de minute, singurul aprobat de FDA pentru liftingul si strangerea pielii de pe gat, maxilar, sprancene si gat.

Chiar daca procedura poate crea un mic disconfort in anumite cazuri, nu este dureroasa. Efectul dureaza pana la 12 sau 18 luni, iar candidatii ideali sunt persoanele trecute de 30 de ani care doresc sa previna imbatranirea tenului.