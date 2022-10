Virgil Popescu: Stocurile de gaze naturale sunt aproape de 93%

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a participat joi, 20 octombrie, la ședința de lucru cu prefecții, la care au mai participat prim-ministrul Nicolae Ciucă, ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode, ministrul Educației Ligia Deca și alți colegi din ministere, unde s-a discutat despre pregătirile pentru sezonul rece 2022-2023.

”Am transmis că la nivelul Ministerului Energiei și Guvernului, încă de la sfârșitul lunii mai am aprobat hotărârea de guvern cu privire la măsurile de urgență pentru securitatea în aprovizionare cu gaze naturale. La începutul lunii septembrie am aprobat programul de iarnă. Stocurile de gaze naturale, astăzi, sunt aproape de 93% și estimăm că vor depăși 2,9 miliarde de metri cubi la începutul lunii noiembrie, mai precis pe data de 1 noiembrie. Asta ne va duce la un procent aproximativ 95-97% din total, capacitate de depozitare, un procent care ne permite să trecem o iarnă normală, cum estimăm că va fi această iarnă fără să avem probleme. Stocurile de cărbune în termocentrală – și aici vorbesc în principal de lignit – sunt în parametri normali. Producția de cărbune de lignit a crescut în acest an, practic, cu aproape 900.000 de tone, în ciuda faptului că am avut cariera de la Roșia blocată o perioadă de o lună și jumătate. Tocmai, au crescut stocurile pentru a compensa rezerva din lacurile de acumulare ale Hidroelectricii, lipsă cauzată în special de seceta din această vară. Complexul Energetic Oltenia funcționează cu toate fronturile împinse la capacitate maximă de extracție a cărbunelui. Nu estimăm să avem probleme cu aprovizionarea cu gaze naturale. În luna octombrie au fost importuri normale de gaze naturale. Din discuțiile pe care le avem cu producătorii și furnizorii de pe piața noastră, există importuri și în luna noiembrie, și în luna decembrie. Vor exista importuri și în luna ianuarie, și în luna februarie, așa că fluxurile pe care le monitorizăm zilnic de intrare și de ieșire din țară a gazelor naturale sunt în parametri normali. Nu s-au observat, practic, perturbări în intrările și ieșirile de gaze naturale. În luna octombrie, fiind o lună în care acumulăm gaze, nu au fost, și bine s-a făcut că nu au fost scoase gaze din depozite, pentru că trebuie să ne să ne pregătim să avem tot mai mare capacitatea de depozitare plină în această iarnă. De asemenea, le-am transmis prefecților un mesaj clar: la sfârșitul acestui an lansăm un program special pentru unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile publice, un program multianual, din Fondul pentru modernizare, prin care încurajăm și deschidem call-uri de proiecte, probabil finanțate 100%, de montare a panourilor fotovoltaice pentru creșterea autoconsumului. Practic, ne dorim ca odată ce ieșim cu evaluările în această iarnă, din primăvară, UAT-urile și instituțiile publice să poată să treacă la faza de implementare a acestui program și să fim pregătiți mai bine pentru perioadele următoare. Și ce trebuie să știm, că vor fi, în fiecare, an call-uri de proiecte pe acest domeniu, pentru UAT-uri și pentru instituțiile publice, separat, tocmai pentru a nu intra în competiție cu companiile, cu întreprinderile mici şi mijlocii sau cu producătorii de energie electrică. Totodată, din Fondul pentru modernizare pot fi finanțate rețele de transport și rețelele de distribuție. Pentru rețelele de distribuție, atât de energie electrică, pentru că vorbim de rețele de distribuție – de exemplu Vatra Dornei și Brad, pe păcură, și mai este municipiul meu, Drobeta Turnu Severin, care are o rețea în dezvoltare de gaze naturale – pentru distribuitorii de energie electrică și gaze naturale, s-au deschis deja call-uri de proiecte. Acolo este deja aprobat, în Fondul pentru modernizare, 1, 1 miliarde de euro, un program multianual, prin care pot accesa banii. Dacă este nevoie de suplimentare, sigur, în special pentru rețelele de distribuție pentru marile orașe, acolo unde există consum, putem aloca bani suplimentari din Fondul pentru modernizare. Pentru rețelele de transport de gaze, ca să putem veni în întâmpinare și să putem aduce transport gazul, ca să poată dezvolta distribuția, Transgazul are deja pregătite, şi a depus proiecte. Respectiv, conducta Tuzla-Podișor, conducta de la Prunișor, în județul Mehedinți, Orșova, Caransebeș, Jupa, deci, practic, Mehedințiul și Caraş-Severinul. S-a depus proiectul, s-a eliberat și autorizația de construcție de către Ministerul Energiei. La Tuzla-Podișor – și acolo este eliberată autorizația de construcție de către ministerul Energiei. Practic, Transgazul îşi urmează planul de investiții și, pe măsură ce are proiecte gata, accesează direct Fondul pentru Modernizare, pentru că este, practic, monopol de stat și nu are nevoie de call-uri de proiecte. La distribuție, în schimb, fiind mai mulți distribuitori, acolo este un call de proiecte, dar este dedicată numai lor, distribuitorilor de energie electrică și gaze naturale”, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu.