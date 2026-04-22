Vizita Papei Leon în Africa, între entuziasm și controverse: unii credincioși se tem că liderii autoritari au fost legitimați

Prima vizită a Papei Leon al XIV-lea în Africa a fost întâmpinată cu entuziasm de milioane de credincioși.

Turneul de 11 zile, care a inclus Algeria, Camerun, Angola și Guineea Ecuatorială, a atras mulțimi impresionante și a stârnit emoții puternice într-un continent care găzduiește aproape 20% dintre catolicii lumii.

În Angola, credincioșii au ieșit pe străzi pentru a vedea coloana papală, iar în Camerun peste 100.000 de persoane au participat la slujbele și întâlnirile organizate de Vatican.

Pentru mulți africani, vizita a fost un moment istoric și o mare binecuvântare.

„Contactul meu vizual cu Sfântul Părinte a fost un moment unic”, a spus Mauro Rui Callado Cortêz, un profesor catolic din Angola.

Vizita în Camerun și Guineea Ecuatorială a stârnit critici

Pe lângă entuziasmul credincioșilor, turneul papal a generat și reacții critice.

Mai mulți activiști și opozanți politici au acuzat Vaticanul că a oferit legitimitate unor regimuri autoritare din Africa Centrală.

Cele mai controversate opriri au fost Camerun și Guineea Ecuatorială.

Președintele Camerunului, Paul Biya, și prima doamnă a Camerunului, Chantal Biya, îl privesc pe Papa Leon al XIV-lea (C) sosind pentru a conduce Sfânta Liturghie pe Aeroportul Yaounde Ville din Yaounde, în a șasea zi a unei călătorii apostolice de 11 zile în Africa, pe 18 aprilie 2026

În Camerun, Papa Leon s-a întâlnit cu președintele Paul Biya, aflat la putere de peste 40 de ani.

În Guineea Ecuatorială, pontiful a fost primit de Teodoro Obiang, unul dintre cei mai longevivi lideri din lume, care conduce țara de peste patru decenii.

Criticii spun că simpla prezență a Papei alături de acești lideri poate fi interpretată ca o aprobare tacită a regimurilor lor.

Papa a condamnat corupția și violența

În discursurile sale, Papa Leon a încercat să transmită un mesaj clar împotriva corupției, a exploatării resurselor Africii și a conflictelor armate.

La Yaoundé, în Camerun, el a spus că „lanțurile corupției trebuie rupte” pentru ca pacea și justiția să poată exista.

Papa a vorbit și despre războiul dintre separatiștii anglofoni și guvernul camerunez, conflict care a făcut mii de victime în ultimul deceniu.

În Bamenda, oraș aflat în centrul tensiunilor, pontiful a participat la o întâlnire pentru pace și la o liturghie unde mesajele de reconciliere au fost primite cu speranță.

Mulți localnici au spus că vizita Papei le oferă încredere și speranță.

Un turneu desfășurat la un an de la moartea Papei Francisc

Vizita Papei Leon în Africa a coincis și cu prima aniversare a morții Papei Francisc.

În timpul zborului dintre Angola și Guineea Ecuatorială, Leo i-a adus un omagiu predecesorului său, pe care l-a descris drept un mare apărător al săracilor, al bolnavilor și al celor vulnerabili.

Această dimensiune simbolică a turneului a fost importantă pentru mulți credincioși, care au văzut în Leon un continuator al mesajului de apropiere față de cei mai săraci.

Regimurile politice ar putea folosi vizita ca imagine publică

Analiștii și liderii opoziției din Camerun avertizează însă că imaginile cu Papa și liderii politici ar putea fi folosite de regimuri pentru a-și consolida imaginea.

Mulțimi uriașe și emoție în țările africane

În multe orașe cameruneze au apărut deja bannere cu Papa Leon și Paul Biya, iar opozanții spun că aceste imagini transmit ideea că Vaticanul sprijină actuala putere.

„Fiecare vizită a unui demnitar este folosită ca o campanie de imagine pentru regim”, a spus activista Kah Walla, potrivit CNN.

Pe de altă parte, susținătorii vizitei spun că Papa este înainte de toate un lider religios și că întâlnirile sale cu șefii de stat fac parte din protocolul normal al oricărei călătorii apostolice.