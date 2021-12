Vladimir Putin a semnat o controversată lege care extinde puterile poliției

Președintele Vladimir Putin a semnat la sfârșitul acestei săptămâni o lege votată în Parlament care mărește considerabil puterile poliției. De acum înainte, în Rusia nu mai este nevoie de mandat pentru a percheziționa un vehicul sau o locuință. Până acum, poliția nu putea pătrunde fără un mandat chiar în domiciliul persoanelor clasate „suspecte”. Conform noii legi, poliția poate percheziționa bunurile personale când există motive pentru a suspecta persoană în cauză. Poate de asemenea să securizeze nu doar locul crimei, ci o întreagă zonă și chiar și alte zone declarate simplu sau foarte vag drept „periculoase pentru cetățeni”. Legea respectivă, fiind controversată, a așteptat să fie avizată de președintele Putin de circa un an și jumătate. Amnesty International semnalează că în fiecare zi apare câte o măsură ce vizează restrângerea libertăților publice în Rusia. Săptămâna trecută, la conducerea reputatei Școli de Economie din Moscova, cunoscută pentru tolerarea unor voci liberale, a fost inclus un responsabil pentru probleme de securitate, identificat – din surse – a fi un ofițer al serviciilor secrete FSB. Mulți profesori au fost concediați in acest an după ce au participat la manifestațiile din luna februarie, după revenirea in Rusia a lui Alexei Navalnîi.