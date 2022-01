Vladimir Putin: În 2021 ”am apărat ferm interesele Rusiei”

Vineri, 31 decembrie, la o zi după convorbirea cu miză mare purtată cu președintele Joe Biden, Vladimir Putin a adresat cetățenilor Rusiei într-o intervenție televizată urările sale pentru Anul Nou 2022. În 2021, a ținut președintele rus să sublinieze, un an marcat de tensiunile cu Statele Unite în special legat de criza ucrainiană, am apărat «ferm» interesele țării. «Noi, a spus el, am apărat ferm și constant interesele noastre naționale, securitatea țării noastre și a cetățenilor noștri», a spus Vladimir Putin în tradiționalul său discurs televizat de Anul Nou. Corespondenții presei străine la Moscova, citați de «Le Figaro», au remarcat faptul că urările lui Vladimir Putin au fost retransmise pe tot cuprinsul Rusiei, în funcție de cele 11 fusuri orare existente, până în cele mai îndepărtate provincii orientale ale țării care au intrat mult mai devreme în noul an.

Scopul principal – ameliorarea calității vieții populației

Președintele rus, la putere din 1999, a abordat problema crizei sanitare provocate de coronavirus, Rusia fiind una dintre țările cel mai dur lovite din lume de Covid-19, mai ales pe fondul unei campanii de vaccinare cu rezultate dezamăgitoare. «Această maladie insidioasă», a spus președintele rus, a costat viața a zeci de mii de persoane, adăugând că «scopul principal» al guvernului sau în anul care vine este «îmbunătățirea buneistări și a calității vieții populației».

Agenția națională de statistică a Rusiei (Rosstat) a raportat vineri 87.000 decese provocate de Covid-19 numai în luna noiembrie și peste 600.000 morți înregistrați până acum în pandemia la nivelul Rusiei, ceea ce reprezintă dublul bilanțului oficial dat recent publicității.