Vrei sa achizitionezi piese auto in rate prin TBI?

Despre piesele din centrele de dezmembrari auto stim ca reprezinta o alternativa accesibila si rentabila pentru reparatia autovehiculului nostru.

Cu toate acestea, nu putine sunt situatiile in care bugetul nostru depaseste pretul pieselor necesare reparatiei. Cea mai buna optiune pentru momentul in care ramanem fara bani consta in achizitionarea pieselor cu plata in rate prin TBI Credit cu 0% avans!

Aplicatia de plata TBIPay este un pas inainte, care corespunde adaptarii la ultimele tendinte ale pietei de piese auto second-hand si indeosebi la nevoile consumatorilor care, acum, au posibilitatea de a-si achizitiona produsele dorite mai simplu si mai rapid.

Cumparaturi online mai accesibile cu TBI

Aceasta alternativa profesionista si rapida de achizitie online a pieselor auto a contribuit inclusiv la o schimbare benefica in comportamentul de achizitie a clientilor din centrele de dezmembrari auto.

Pentru ca acum au la dispozitie si optiunea de a plati in rate, soferii au devenit mai receptivi in investitia de piese auto si servicii de reparatii ale autovehiculelor pe care le detin, atunci cand ele sunt necesare, fara presiunea imediata a costurilor.

De regula, majoritatea conducatorilor auto sunt tentati sa amane achizitii importante si mai costisitoare, daca ele nu sunt urgente.

Cum platesc in rate online prin TBI?

Dupa adaugarea produselor in cosul de cumparaturi si introducerea informatiilor/datelor de contact necesare livrarii, se trece la urmatorul pas al achitarii, selectandu-se metoda de plata TBIPay 100% Credit Online.

Dupa selectarea achitarii in rate si verificarea acesteia de catre unul din specialistii centrului de dezmembrari, se va genera un link securizat de plata care va fi primit automat pe adresa de e-mail din contul comenzii.

Tot ce mai ramane de facut este accesarea acestui link si confirmarea platii in rate.

Un parteneriat in beneficiul consumatorilor!

Achizitia in rate online este una dintre metodele de plata preferate ale romanilor. Parteneriatul cu TBI reprezinta noua metoda de plata a pieselor auto second-hand de foarte buna calitate, care ofera consumatorilor posibilitatea de a cumpara, oricand, online, produsele dorite si plati atunci cand este convenabil pentru ei.

Indiferent daca avem venituri mari sau mai mici, plata pieselor auto in rate lunare ne poate simplifica viata. Inainte de toate, ne rezolvam problemele care nu mai suporta amanare. Apoi, nu vom resimti achitarea acestora ca pe un efort financiar suplimentar ce implica reorganizarea activitatilor si cheltuielilor obisnuite.

Reparatia autovehicului este, acum, mai accesibila, iar posibilitatea achitarii sale in rate lunare ne va face sa ne simtim mai confortabil din perspectiva financiara. Astfel, ne putem folosi de bugetul ramas in plus, luna de luna, in alte scopuri precum calatorii, vacante sau orice alt lucru care ne face placere sau este necesar.

Seriozitatea si pretul corect au fost intotdeauna elementele tinte pentru Dezmembraru.ro, care isi consolideaza pozitia de lider pe piata de piese provenite din dezmembrari auto prin incheierea unui parteneriat cu TBI, facilitand astfel clientilor sai noi optiuni de achizitie pentru produsele comercializate intotdeauna cu factura, garantie si posibilitate de retur.