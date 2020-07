Vrei sa te bucuri de tot ce are de oferit o banda de alergat? Iata ce trebuie sa faci!

Atunci cand vrei sa elimini cat mai rapid kilogramele in exces si tesutul adipos, alergarea este poate cel mai eficient si sanatos mod, intrucat te ajuta sa iti imbunatatesti atat aspectul corpului, cat si starea generala de sanatate si conditia fizica. Tocmai de aceea, milioane de persoane din intreaga lume se bucura zilnic de beneficiile pe care le ofera banda de alergat.

Daca vrei ca fiecare saptamana sa iti aduca progres, antrenamentele intense trebuie sustinute cu o dieta corespunzatoare si cu un program de odihna care sa iti permita sa te recuperezi dupa efort. Cu toate acestea, intensitatea exercitiilor si stilul de viata nu sunt singurii factori care pot decide ritmul in care progresezi pe banda de alergat. Tocmai de aceea, in randurile ce urmeaza, vei descoperi 5 detalii asupra carora sa te concentrezi atunci cand urmaresti eficienta sesiunilor pe acest aparat fitness.

Ritmul respiratiei conteaza foarte mult

Unele antrenamente de tip cardio pot depasi chiar si o ora, motiv pentru care ai putea simti ca te plictisesti. Daca ai obiceiul de a intretine conversatii pe parcursul antrenamentelor, cu siguranta nu soliciti corpul asa cum ar trebui. Mareste intensitatea exercitiilor si du-le la bun sfarsit prin gasirea si mentinerea unui ritm constant al respiratiei pe toata durata alergarii. Evident, cea mai buna recomandare este sa eviti discutiile de orice fel.

Pozitionarea pe banda si postura corpului sunt foarte importante

Toata lumea stie sa alerge, intrucat miscarile necesare sunt perfect naturale, insa efectul maxim al antrenamentelor va fi garantat numai atunci cand controlezi pozitia.

Pe durata programelor de exercitii pe banda de alergat, mainile trebuie indoite la 90 de grade si aduse cel mult pana la nivelul ochilor, iar pasii nu trebuie sa fie nici prea mici, nici prea mari, astfel incat sa poti rula corect toata talpa. Mai mult, va fi necesar sa ai in vedere si modul in care folosesti suprafata de alergare. Incearca sa pasesti pe mijlocul benzii, astfel incat sa nu ajungi niciodata prea in spate, prea in fata sau in lateral.

Alegerea programelor de exercitii este decisiva

Majoritatea modelelor disponibile pe piata iti ofera programe foarte variate de antrenament prin intermediul consolei digitale. Aceste programe sunt structurate in functie de obiectivele pe care le poti atinge sau organizate pe grade de dificultate.

Atunci cand vrei sa “lucrezi” eficient si sa iti mentii interesul pentru antrenamente, alternarea exercitiilor este solutia perfecta. Cu cat ai mai multa varietate in rutinele sportive, cu atat mai bine va reactiona corpul.

Inclinatia suprafetei de alergare va influenta muschii solicitati

Ca in cazul oricarui alt tip de efort sportiv, ritmul in care te apropii de rezultatele dorite pe banda de alergat depinde de intensitatea sesiunilor de antrenament. Tocmai de aceeea, este foarte important sa modifici, din cand in cand, inclinatia suprafetei de alergare. Astfel, vei solicita in mod divers musculatura picioarelor si a posteriorului, iar raspunsul corpului va fi mai mult decat satisfacator.

Evitarea accidentarilor este cheia progresului

Orice pauza in activitatea sportiva poate ingreuna progresul, motiv pentru care va trebui sa eviti orice tip de accidentare pe banda de alergat. Chiar si intinderile minore sau contracturile musculare te pot tine departe de banda pentru o perioada insemnata. Tocmai de aceea, 5 minute de incalzire inainte de antrenament si 5 minute de revenire dupa efort sunt recomandate pentru a diminua foarte mult riscul de accidentare.