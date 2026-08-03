Washington-ul înăsprește măsurile tarifare și pregătește deja următoarele demersuri

Statele Unite au înlocuit tarifele temporare cu noi tarife cuprinse între 10% și 12,5%, care vizează 60 de țări, reprezentând 99% din importurile de mărfuri ale țării. Această evoluție ilustrează determinarea Washingtonului de a-și menține strategia tarifară, pregătindu-se în același timp pentru posibile noi măsuri.

Cifre-cheie:

· 60 de țări afectate de noile taxe prevăzute de Secțiunea 301, cuprinse între 10% și 12,5%.

· 99% din importurile de mărfuri ale SUA provin din țările vizate.

· Au fost anunțate taxe vamale de 50% asupra importurilor canadiene în valoare de 20 de miliarde de dolari, care urmează să intre în vigoare la 19 august 2026.

Sfârșitul unui regim temporar, nu al presiunii tarifare

Sfârșitul tarifelor temporare prevăzute de Secțiunea 122 nu marchează o retragere a politicii comerciale a SUA. La 24 iulie, aceste taxe vamale au expirat, dar au fost înlocuite cu noi taxe vamale cuprinse între 10% și 12,5%, în temeiul Secțiunii 301 , aplicate unui număr de 60 de țări care reprezintă 99% din importurile de mărfuri ale SUA. Această tranziție ilustrează determinarea Washingtonului de a menține un nivel ridicat de protecție tarifară, în ciuda obstacolelor juridice întâmpinate în ultimele luni.

Se preconizează că impactul imediat asupra nivelului mediu al taxelor vamale va rămâne limitat: noile măsuri nu se adaugă automat la taxele existente și nu modifică în mod semnificativ rata globală aplicată importurilor SUA. Cu toate acestea, ele demonstrează capacitatea administrației americane de a-și adapta instrumentele pentru a-și urmări strategia comercială.

Un temei juridic mai solid

Secțiunea 301 a fost deja utilizată de Statele Unite pentru a impune tarife, în special asupra Chinei în timpul primei administrații Trump. Spre deosebire de regimul IEEPA, care este slăbit de lipsa unei autorizații explicite de a impune tarife, aceasta oferă Casei Albe o bază juridică mai solidă.

Totuși, această soliditate nu exclude luarea de măsuri suplimentare. Pentru a justifica aceste taxe vamale, Washingtonul invocă argumentul că în țările vizate nu există o interdicție sau un control efectiv asupra importurilor provenite din munca forțată. Companiile importatoare ar putea contesta această justificare, mai ales că aceasta se aplică unei game foarte largi de parteneri comerciali.

„Această decizie nu reprezintă doar o reînnoire tehnică a taxelor existente. Mai presus de toate, ea demonstrează determinarea Washingtonului de a transforma un regim contestat într-un cadru tarifar mai durabil. Pentru companii, mesajul este clar: riscul aplicării taxelor vamale americane rămâne ridicat, chiar și atunci când o măsură urmează să expire”, explică Marcos Carias, economist pentru America de Nord la Coface.

Ar putea urma și alte tarife

Noile tarife de 10% până la 12,5% restabilesc un cadru tarifar comun pentru o mare parte din importurile SUA, dar nu restabilesc pe deplin regimul anterior. Acel regim includea și suprataxe suplimentare, vizând țări sau produse specifice. Este tocmai acest al doilea nivel pe care Washingtonul ar putea încerca să îl restabilească în lunile următoare.

O altă anchetă în temeiul Secțiunii 301 este deja în curs, de data aceasta concentrându-se asupra supracapacității structurale din 16 economii, printre care China, Uniunea Europeană, Japonia, Coreea de Sud, Taiwan, India, Vietnam, Mexic și mai multe țări din Asia de Sud-Est. Calendarul și nivelul taxelor care ar putea rezulta rămân necunoscute, dar această procedură ar putea permite Washingtonului să vizeze anumite economii în mod mai specific.

Sunt în curs și alte anchete specifice unor sectoare, în special în sectorul aerospațial, al dronelor, al echipamentelor medicale, al roboticii, al utilajelor industriale, al turbinelor eoliene, al mineralelor critice și al polisiliciului. Nici în acest caz nu se poate prevedea cu precizie ce măsuri ar putea fi luate, dar aceste anchete confirmă faptul că politica tarifară a SUA rămâne în continuă evoluție.

Canada: un exemplu de presiune comercială crescută

Presiunea exercitată asupra Canadei ilustrează această dinamică. Statele Unite au anunțat noi tarife de 50% asupra importurilor canadiene în valoare de 20 de miliarde de dolari – reprezentând 5,2% din exporturile canadiene către Statele Unite – care urmează să intre în vigoare la 19 august 2026.

La prima vedere, această măsură pare concepută ca monedă de schimb în contextul negocierilor comerciale nord-americane. Impactul său macroeconomic ar rămâne limitat în cazul în care ar intra în vigoare, dar confirmă utilizarea tot mai frecventă a tarifelor ca instrument de presiune economică și diplomatică.