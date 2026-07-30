Actualitatea din China 

Xi Jinping a prezidat o ședință dedicată problemelor economice

Radio China Internaţional
Autor
Radio China Internaţional
Foto: CFP

Cea de-a cincea sesiune plenară a celui de-al 20-lea Comitet Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC) va fi organizat în luna octombrie, la Beijing, a decis astăzi Biroul Politic al CCPCC reunit într-o ședință prezidată de secretarul general, Xi Jinping.

Principalele puncte de pe ordinea de zi vor viza raportul de activitate al Biroului Politic și studierea problemelor majore care privesc dezvoltarea susținută a unei guvernări cuprinzătoare și stricte a partidului.

În cadrul ședinției a fost analizată situația economică actuală, fiind abordate o serie de aspecte privind evoluția din a doua jumătate a anului.

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