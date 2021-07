10 noi picturi murale de la SISAF devin parte din bogata identitate culturală a Sibiului

Ediția a VII-a a Festivalului Internațional de Street Art din Sibiu (SISAF) s-a încheiat weekend-ul trecut, după o săptămână în care cei 17 artiști invitați au pictat o suprafață totală de peste 1.900 metri pătrați. În total, 10 noi picturi murale concepute sub tema “Re:Think” rămân moștenire sibienilor și devin parte din identitatea culturală extrem de bogată a orașului.

Galeria de artă stradală în aer liber a Sibiului, un adevărat reper pe plan național și internațional, se lărgește substanțial în urma acestei ediții de festival. Noile picturi murale se alătură celor realizate anii trecuți, astfel că patrimoniul de artă stradală al orașului cuprinde astăzi 106 lucrări și nu mai puțin de 11.600 metri pătrați de culoare.

Dintre acestea, SISAF marchează în acest an prima poezie murală din festival, o lucrare care în curând va prinde viață prin intermediul realității augmentate, un zid cu o suprafață de aproximativ 600 de metri și alte 7 murale accesibile localnicilor și turiștilor 365 zile pe an.

„Dincolo de cifrele impresionante este importantă bogăția de sens din spatele fiecărei picturi murale, dar și relația cultivată între lucrări și sibieni, ori însemnătatea pe care un astfel de demers amplu o are în comunitatea locală și în cea a artiștilor. Suntem cu toții norocoși să trăim într-un oraș deschis, care acceptă noile arte și le găzduiește la tot pasul, astfel sperăm ca și în viitor să găsim susținere din partea celor ce înțeleg puterea culorilor în viețile noastre”, declară Andrei Oltean, președintele Asociației ART Factory Transilvania, organizator SISAF.

10 viziuni despre lume, pornind de la tema “Re:Think”

Tradiția picturilor murale realizate pe unități de învățământ a continuat în acest an cu o locație în premieră – Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu, care a pus la dispoziția artiștilor două ziduri. Aici, grupul unu unu unu invers unu, un tandem creativ inițiat de Lumi Mihai și Mugur Grosu, ne prezintă prima poezie murală din festival. Intitulată „Când iubești”, poezia modernistă este reprezentată sub forma unui joc Tetris, ce invită privitorul să parcurgă și să decripteze mesajul. Peste doar câteva zile aceasta va beneficia și de o variantă specială, bazată pe realitate augmentată.

Pe un zid alăturat, Harcea Pacea prezintă „Copacul planetar”, reprezentarea vizuală a mesajului că trebuie „să regândim relația dintre umanitate și natură, de la una preponderent concurențială, parazitară și exploatativă, la o relație axată pe respect reciproc, asumare și echilibru”.

O altă pictură murală extrem de vizibilă este poziționată pe o clădire de pe malul Cibinului, strada Metalurgiștilor (nr. 1-3). Aici, grupul V Light Crew, format din 5 artiști români, și-a propus să ne surprindă prin jocul contrastelor. Lucrarea este intitulată “Equilibrium” și vorbește despre balanța om-natură, pe care ar trebui să o re-echilibrăm pentru ca planeta să nu mai aibă de suferit.

Un zid pe care localnicii vor fi încântați să îl descopere este plasat în vecinătatea unui cartier de blocuri din cartierul Mihail Kogălniceanu, având o suprafață totală de aproximativ 600 de metri. Acesta se află pe strada Partenie Cosma și se lucrează în continuare la el pentru a fi îmbrăcat integral în culoare de către artiștii Adrian Luță și PARA. Muralul este compus atât din elemente abstracte cu rol estetic și de legătură, cât și dintr-o serie de portrete inedite: chipul lui Kogălniceanu cu brațele larg deschise, realizat sub curentul cubismului și prin tehnica 3D, dar și alte personaje schițate, care vor interacționa cu privitorul.

Lucrările realizate pe blocuri sunt și la această ediție o componentă importantă a festivalului, fiind parte din eforturile organizatorilor de a face arta și mai accesibilă localnicilor. Zona Hipodromului devine astfel un punct de atracție, găzduind nu mai puțin de 3 picturi murale pe blocuri, aflate pe un perimetru de doar 100 de metri.

Cristian Scutaru ne prezintă viața din perspectiva copiilor, reprezentată printr-o cutie plină de surprize din care cei mici scot zilnic câte un obiect, pe care îl descoperă pentru prima dată. Lucrarea este poziționată pe un zid extrem de vizibil de pe strada Hipodromului (nr. 2, sc. B). La doar câțiva pași, pe strada Hipodromului (nr. 4, sc. F), artista Delia Cîrstea și-a pregătit debutul la SISAF prin lucrarea cu titlul “Same morning but different perspective”. Aceasta este o reprezentare atipică a rutinelor de dimineață, prin apel la un amalgam de elemente care îți fură privirea. Mai departe, pe Aleea Haiducului (bl. 1, sc. A), artistul Nasca One din Germania, cu rădăcini în Peru, ne surprinde printr-un mural despre bucurie sinceră, mizând pe culori vibrante și un stil sud-american.

Tot din seria muralelor pe blocuri este de menționat pictura semnată ATOMA, una dintre cele mai apreciate artiste la festival din ultimii ani. Aceasta ne surprinde pe strada Ion Neculce cu viziunea sa despre poziția omului în societate, care „caută în viitor o plasă de siguranță pentru a depăși prezentul nesigur”. De asemenea, artistul basarabean BTA/Potapov Dmitri a mizat pe strada Oștirii (bl. 7, sc. C) pe un concept de sensibilizare, în care vorbește prin imagini sugestive despre grija pe care ar trebui să o purtăm zi de zi pentru mediu și, în final, pentru noi.

Într-o altă locație, artistul Popescu semnează o adaptare a identității vizuale realizată pentru această ediție a festivalului. Lucrarea este vizibilă de pe strada Semaforului și este plasată pe o centrală termică de la intrarea pe strada Electricienilor, nr. 1.

Toate lucrările din cadrul Festivalului de Artă Stradală din Sibiu pot fi descoperite prin intermediul Sibiu Street Art Tour – un circuit cu o durată de maxim 3 ore, prin locațiile acestei ediții, ce poate fi parcurs pe bicicletă. Harta tipărită a turului va putea fi găsită la Centrul de Informare Turistică din Piața Mare.

Sibiu International Street ART Festival este un eveniment organizat de Asociația ART Factory Transilvania și cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu.