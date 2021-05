10 startup-uri din tehnologie au devenit alumni ai Acceleratorului InnovX-BCR

Start-up-urile vor participa joi, 13 mai, ora 14:30, la evenimentul online Elevator Pitch, transmis live pe paginile de Facebook BCR și LinkedIn BCR, în fața echipei de management BCR. Vor avea la dispoziție un minut pentru a-și prezenta pe scurt ideea de afaceri și 5 minute pentru o sesiune de întrebări și răspunsuri.

InnovX-BCR , programul de accelerare a afacerilor din tehnologie, a selectat cei 10 alumni ai grupei Grinders, la care au participat start-up-uri cu cifra de afaceri sau finanțare atrasă între 50.000 și 500.000 de euro. 192 de companii s-au înscris în cadrul cohortei Grinders, pentru a intra în programul de accelerare. Dintre acestea 19 start-up-uri au intrat în program, iar 10 au obținut titlul de alumni și vor intra în faza de post-accelerare.

Cei 10 alumni sunt start-up-uri care prezintă soluții și tehnologii în domenii diverse precum educație financiară, inteligență artificială, aplicație muzicală, identitate digitală, serviciu de bone, blockchain, digitalizare documente, marketplace digital B2B, platformă de locuri de muncă sau business de cadouri experențiale.

Investory reprezintă o alternativă accesibilă, interactivă și distractivă ce oferă materiale de educație financiară. Disponibil pe mobil și tabletă, jocul este un ajutor pentru părinții copiilor de 7, până la 10 ani, care vor să-i pregătească pe aceștia pentru un viitor fără probleme financiare.

PAID Analytix reprezintă o soluție de inteligență artificială care ajută companiile să-și securizeze procesele de plată, ce sunt expuse unei game largi de erori operaționale și, în cel mai rău caz, fraudei. Soluția sprijină identificarea acestor erori în timp real și oferă informații-cheie despre procesele de plată.

SOUNDWAVES este o aplicație ce reunește publicul și artiștii într-o experiență muzicală de neuitat. Cei care o folosesc pot asculta muzică individual sau împreună cu prietenii, distribui, comenta și descoperi noi melodii.

SELFD.ID este un proiect de inovație în domeniul identității digitale, ce oferă un set complet de instrumente care ajută organizațiile să interacționeze cu clienții, poate crea avantaje competitive și poate stimula dezvoltarea de noi modele de afaceri.

Sitter este o platformă ce ajută părinții să găsească bone verificate și de încredere, într-un mod sigur, rapid și ușor. Aceștia au acces la profilul bonelor și informații precum: experiența relevantă cu copiii, serviciile oferite, studii, prețuri, disponibilitate, certificate și recomandări de la alte familii.

Veelancing este o platformă inovatoare, descentralizată, bazată pe tehnologia Blockchain, concepută ca un marketplace pentru freelanceri și pentru cei care doresc să îndeplinească un job în mod eficient.

Profluo digitalizează automat orice document de business (facturi, contracte, formulare, chitanțe, documente de la autorități, chestionare, procese verbale) și le direcționează inteligent oriunde este nevoie de ele în activitatea de afaceri.

Comarket este un marketplace digital B2B, care aduce împreună profesioniști și furnizori din industria ospitalității, cu scopul digitalizării și eficientizării relațiilor comerciale dintre ei. Platforma contribuie la optimizarea financiară pe zona de materii prime, fiind un instrument util pentru antreprenorii din Horeca ce vor să-și optimizeze costurile și astfel să-și dezvolte businessul.

3minutesjob este o platformă pentru găsirea unui loc de muncă, ce își propune să ofere oportunități egale pentru toată lumea. Principalele atuuri sunt transparența, CV-urile și descrierile video ale posturilor, instrumentele speciale pentru agențiile de resurse umane și feedback-ul personalizat.

Complice este un business de cadouri și recompense experiențiale pe care managerii și antreprenorii ocupați le pot oferi persoanelor importante din viața lor. Printre experiențe se numără zborurile cu parapanta, escapadele romantice, degustările private sau cursurile individuale.

Alte șase companii care au participat în accelerator și au finalizat bootcamp-ul, au primit certificarea pentru participare la program, beneficii Startup Grind și consultanță pentru a aplica la programul cu finanțare europeană Horizon 2020. Mai mult, acestea vor rămâne în comunitatea InnovX-BCR și vor fi invitate la evenimentele viitoare, alături de Alumni din anii precedenți, dar și de investitori. Cele 6 companii sunt: Centru, Salarium Fintech, It’s a Topic, Ingenios, 22 Trust Venture, GoBeyond.

„Tot procesul de înscriere în grupa Grinders a fost un demers competitiv, din peste 190 de aplicații am selectat 62 de companii pentru pitching din care au intrat în bootcamp 19 companii și ulterior, 10 companii au reusit să îl și finalizeze. Cele 10 companii au un produs sau serviciu validat de piață, o parte sunt spin-offs din multinaționale și unele adresează inclusiv și nevoile de transformare digitală ale administrației publice, nu doar a mediului privat. Acum intrăm în perioada de post-accelerare unde vom lucra focusat pe zona de finanțare, comercializare, extinderea echipelor, promovare și internaționalizare”, a declarat Ana-Maria Crețu, coordonatoarea departamentului de Social Banking BCR.

Silviu Florea

„Deși anul acesta am ridicat nivelul minim al cifrei de afaceri sau finanțării atrase la peste 50.000 de euro, am avut parte de un număr mare de start-up-uri care s-au încadrat în noile cerințe și au dorit să participe în program. În selecția lor, am căutat soluțiile de business care sunt pregătite să scaleze la următorul nivel, care vor să se pregătească pentru întâlniri cu potențiali investitiori și parteneri. Și pentru că ideile bune au fost numeroase, nu ne-am limitat la cei 10 alumni selectați și am mai ales 6 start-up-uri ce vor beneficia în continuare de susținerea noastră”, a adăugat Silviu Florea, Program Manager Grupa Grinders InnovX.

Juriul pentru selecția start-up-urilor din grupa Grinders a fost format din: Silviu Florea (Program Manager Grupa Grinders InnovX), Mircea Moraru (M&A Senior Associate CMS), Bogdan Hristescu (Regional MD at Euronet), Daniel Ilie (Fost Comandant în Forțele Speciale), Nicu Iancu (Președinte I2DS2), Angela Mitu (Senior Partner Charted Debt Management), Roxana Guiman (Partner PrivacyOne in alliance with Biris Goran), Elena Barsu (Evaluator expert Comisia Europeană), Liviu Munteanu (Parterner Founders Bridge), Alin Stanciu (Partener Catalyst), Andrei Dudoiu (Co-fondator & CEO Seedblink), Alin Bădiliță (Start-up Program Manager Microsoft), Anca Alexe (Presales Technical Consultant Modex), Bianca Spiridon (Director Executiv Adjunct Change Management BCR), Ramona Crisu (Șef Departament Proiecte Retail BCR), Bogdan Liviu Barbu (Director Executiv Adjunct Operațiuni BCR), Ana Maria Crețu (Coordonator Social Banking BCR), Diana Dumitrescu (CEO InnovX) și Daniel Dumitrescu (CIO InnovX).

Acceleratorul este un proiect realizat în parteneriat cu UiPath, Microsoft, Startup Grind, Modex, Mindspace și MIT CEE Forum. BCR acoperă costurile pentru toate bursele alocate antreprenorilor din acest proiect, cursurile și costurile logistice.

Mai multe detalii despre Acceleratorul InnovX-BCR: www.bcr.ro/accelerator și www.innovx.eu .