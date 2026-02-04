13 trilioane de dolari ar putea migra către noi forme de plăți, accelerând transformarea industriei bancare

Studiu Accenture

Până la 13 trilioane de dolari din valoarea tranzacțiilor globale ar putea migra către noi forme de plăți până la finalul acestui deceniu, pe măsură ce industria bancară intră într-o nouă etapă de evoluție, potrivit raportului Accenture Top Trends for Banking in 2026 – The Era of Unconstrained Banking.”

Sectorul bancar traversează un moment de transformare profundă. Barierele care au limitat timp de decenii capacitatea de scalare, viteza de inovare și flexibilitatea operațională se estompează, pe fondul progreselor rapide în inteligența artificială, digitalizarea banilor și modernizarea platformelor tehnologice. Aceste schimbări mută bankingul din zona deciziilor amânate în cea a acțiunilor imediate.

Raportul evidențiază șase tendințe majore care vor influența modul în care băncile creează valoare, gestionează riscul și concurează în 2026 și ulterior.

1. Viitorul banilor: valoarea devine inteligentă

Banii intră într-o nouă fază, definită de modul în care circulă și funcționează în numele deținătorilor. Stablecoin-urile, monedele digitale ale băncilor centrale și depozitele tokenizate avansează de la inițiative pilot către utilizare la scară largă. Plățile programabile permit integrarea de date, reguli și context, transformând tranzacțiile în procese dinamice și autonome. Studiul arată că lipsa unei strategii clare în acest domeniu poate expune băncile la pierderi semnificative de venituri.

2. Viitorul experienței: banking prezent acolo unde contează

Pe măsură ce interfețele AI evoluează către asistenți conversaționali capabili să înțeleagă contextul, așteptările clienților se schimbă radical. Relația cu banca se extinde dincolo de canalele tradiționale, către platforme digitale și ecosisteme AI. Experiențele fragmentate devin un risc major, iar diferențierea va veni din capacitatea băncilor de a recunoaște și de a gestiona coerent intenția clientului pe toate punctele de interacțiune, îmbinând eficiența tehnologică cu interacțiunea umană.

3. Viitorul muncii: AI-ul agentic redefinește productivitatea

Agenții AI determină o regândire fundamentală a modului în care este organizată munca în banking. Modele emergente arată cum angajații pot coordona agenți AI pentru a obține un impact semnificativ mai mare în activități precum dezvoltarea software, procesele de cunoaștere a clientelei sau evaluarea riscurilor. Raportul subliniază că valoarea maximă este obținută atunci când tehnologia este susținută de leadership, de reproiectarea rolurilor și de dezvoltarea competențelor necesare colaborării om–AI.

4. Viitorul tehnologiei: modernizarea devine esențială

Investițiile întârziate în sistemele de bază au generat complexitate tehnologică și costuri operaționale ridicate. Studiul arată că noile capabilități oferite de AI generativ, arhitecturile modulare și platformele deschise permit, pentru prima dată, modernizarea infrastructurii la ritmul și cu eficiența necesare industriei. Într-un context în care reziliența și adaptabilitatea sunt critice, modernizarea tehnologică devine un element central al strategiei de business.

5. Viitorul riscului: o perspectivă integrată

Riscurile financiare, operaționale, cibernetice și geopolitice se manifestă tot mai interconectat. Deși organizațiile investesc sume considerabile în conformitate și control, raportul arată că abordările fragmentate limitează capacitatea de anticipare. Următorul nivel de maturitate presupune conectarea datelor la nivel de organizație, utilizarea AI pentru identificarea tiparelor în timp real și dezvoltarea unei culturi în care gestionarea riscului este o responsabilitate colectivă.

6. Viitorul competiției: presiune tot mai mare asupra bilanțului

Noi jucători, de la furnizori de plăți și fintech-uri, până la companii din zona crypto și credit privat, vizează direct segmentele tradiționale ale bankingului. Studiul indică faptul că peste 200 de trilioane de dolari în depozite și împrumuturi sunt expuse acestor transformări. Capacitatea de a crea propuneri de valoare integrate, care combină tehnologia, datele și relația cu clientul, va deveni esențială pentru menținerea competitivității.

Tendințele care conturează anul 2026 indică un punct de inflexiune clar pentru industria bancară. Pentru unele instituții, schimbarea va fi resimțită ca fiind bruscă. Pentru cele care aleg să conducă transformarea, acest moment reprezintă însă o oportunitate rară de a redefini viitorul sectorului.

Având în vedere amploarea schimbărilor, raportul subliniază că avantajul competitiv decisiv ar putea veni din cultură, mai degrabă decât din tehnologie sau din dimensiunea bilanțului. Băncile care vor reuși să echilibreze curiozitatea cu execuția, inovația cu reziliența și automatizarea cu empatia vor fi cele care, privind retrospectiv, vor considera anul 2026 un moment definitoriu pentru succesul lor pe termen lung.