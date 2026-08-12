130 de primării s-au înscris pe Ghișeul.ro după ce au fost amenințate că nu vor mai primi bani de la guvern

130 de primării s-au înrolat în platforma Ghișeul.ro în doar cinci zile de la apelul public lansat de vicepremierul interimar Oana Gheorghiu, însă alte 789 de administrații locale trebuie să facă acest pas până la termenul legal de 25 august. Nerespectarea obligației poate duce la sistarea alimentării bugetelor locale cu anumite fonduri de la bugetul de stat.

„Mai sunt 789 primării care trebuie să se înroleze până la termenul legal de 25 august. Au mai rămas două săptămâni”, a anunțat, pe pagina de Facebook, premierul interimar Oana Gheorghiu.

Înscrierea pe Ghiseul.ro, obligatorie

Pe 5 august, aceasta anunța că peste un sfert din primăriile din țară nu sunt înrolate în platforma Ghiseul.ro, deși toate au obligația să facă acest lucru până în 25 august.

„Peste 2,5 milioane de români nu pot beneficia astăzi de avantajele digitalizării și sunt nevoiți să meargă fizic la primărie”, arată Gheorghiu.

„În consecință, le-am transmis astăzi un mesaj de reamintire celor 919 primari în cauză, prin care le-am amintit faptul că mai au la dispoziție 20 de zile pentru ca instituția pe care o conduc să se înroleze în sistem. În cazul nerespectării termenului, legea prevede sistarea alimentării bugetelor locale, atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, destinate echilibrării bugetelor locale, cu câteva excepții“, a menționat Gheorghiu.

Vicepremierul interimar a subliniat că digitalizarea aduce eficiență, transparență și încredere în instituțiile publice, adăugând că România are nevoie urgentă de reforma administrativă și reducerea numărului de primării.