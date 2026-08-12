Companiile își recalibrează forța de muncă la nivel global, în timp ce India, China și America de Nord atrag noi investiții în talente

Studiu Horváth

În Europa de Est, 49% dintre companii anticipează creșterea numărului de angajați până în 2030, 39% estimează menținerea nivelului actual, iar 12% iau în calcul reduceri de personal

La nivel global, expansiunea forței de muncă este așteptată să fie cea mai puternică în India (80%), America de Nord (63%) și China (59%), pe fondul reconfigurării lanțurilor de valoare și al investițiilor în regiuni cu potențial ridicat de creștere

Transformarea modelelor operaționale nu indică o dispariție a locurilor de muncă, ci o realocare accelerată a activităților și competențelor, pe măsură ce AI, automatizarea și presiunea asupra costurilor schimbă modul în care companiile creează valoare

Inteligența artificială, automatizarea și presiunea tot mai ridicată asupra competitivității determină companiile să își regândească amprenta globală, structura forței de muncă și modul în care alocă resursele între piețe. Potrivit studiului „CxO Priorities 2026”, realizat de Horváth, companie internațională de consultanță în management, activă pe piața din România de peste 20 de ani, dinamica forței de muncă intră într-o etapă de repoziționare strategică, în care eficiența, accesul la competențe și apropierea de piețele de creștere devin criterii esențiale pentru deciziile C-level.

Studiul arată că ajustările de personal planificate pentru 2026 reflectă mai mult decât un răspuns punctual la presiunea costurilor. În industriile producătoare, companiile care au obiective de reducere a costurilor anticipează o scădere medie de 5% a personalului, iar în sectorul serviciilor reducerea estimată ajunge la 7%. Aceste evoluții indică o transformare structurală a modelelor operaționale, pe măsură ce companiile simplifică procesele, cresc nivelul de automatizare și dezvoltă structuri mai suple, capabile să susțină performanța într-un context economic mai volatil.

Germania accelerează restructurarea, în timp ce regiunile de creștere câștigă relevanță



Germania ilustrează cel mai bine această schimbare. Potrivit studiului, 58% dintre companiile cu sediul central în Germania estimează că își vor reduce numărul de angajați pe piața locală până în 2030. Cele mai ample ajustări sunt anticipate în industria auto (-4,4%), în producția de echipamente și utilaje (-2,9%) și în construcții (-1,4%).

Reducerea personalului nu este determinată de existența unui surplus de angajați, ci de nevoia companiilor de a răspunde simultan deficitului de competențe, costurilor ridicate, presiunii asupra competitivității și accelerării transformării tehnologice. Totodată, reorganizarea nu mai vizează exclusiv activitățile de producție, ci și funcții cu valoare adăugată ridicată, precum cercetarea și dezvoltarea (R&D) sau achizițiile, ceea ce confirmă amploarea transformării organizaționale.

Principalele motive care vor determina reducerile de personal în industria prelucrătoare din Germania sunt costurile ridicate ale forței de muncă în comparație cu alte unități de producție din străinătate (80%), relocarea capacităților în afara spațiului de limbă germană – Germania, Austria și Elveția (49%) – și costurile mai ridicate ale altor factori de producție (38%).

Doar 16% dintre companiile germane anticipează că își vor crește numărul de angajați până în 2030. În schimb, cele mai solide perspective de extindere a forței de muncă sunt anticipate în India (93%), China (66%), America de Nord (65%) și Africa (55%), regiuni care beneficiază de investiții consistente și de repoziționarea lanțurilor globale de valoare.

Europa de Est rămâne o regiune de echilibru și potențial

În acest tablou global, Europa de Est se poziționează ca o regiune de echilibru: nu se află în prima linie a expansiunii accelerate, dar nici nu se confruntă cu presiuni majore de reducere a personalului. Aproape jumătate dintre companiile analizate (49%) estimează creșterea numărului de angajați în regiune până în 2030, 39% anticipează menținerea nivelului actual, iar doar 12% iau în calcul reduceri.

Această evoluție confirmă relevanța regiunii pentru companiile care urmăresc structuri operaționale competitive, proximitate față de piețele europene și acces la competențe într-un mediu de cost încă atractiv. Pentru companiile cu sediul central în Germania, Europa de Est atrage 10% din bugetul CAPEX planificat până în 2030, ceea ce indică o alocare selectivă, dar relevantă, în contextul reconfigurării lanțurilor globale de valoare.

Locurile de muncă nu dispar, ci se transformă

Studiul arată că organizațiile nu urmăresc doar reducerea costurilor, ci și adaptarea competențelor la noile cerințe ale economiei. Inteligența artificială și automatizarea preiau tot mai multe activități repetitive, în timp ce cererea pentru competențe digitale, analitice și pentru roluri capabile să valorifice noile tehnologii în procesele de business este în continuă creștere.

„Provocarea companiilor nu este să reducă numărul de angajați, ci să găsească echilibrul dintre eficiență și dezvoltarea capitalului uman. Organizațiile care vor avea succes vor fi cele care investesc simultan în tehnologie și în dezvoltarea competențelor oamenilor, astfel încât transformarea digitală să genereze valoare pe termen lung”, afirmă Maria Boldor, Partner și Managing Director, Horváth România.

Potrivit consultanților Horváth, avantajul competitiv în următorii ani nu va fi determinat exclusiv de tehnologie, ci și de capacitatea companiilor de a-și adapta organizațiile și competențele la noua realitate economică. În acest context, piața muncii nu traversează o etapă de dispariție a locurilor de muncă, ci una de transformare accelerată, în care succesul va depinde de echilibrul dintre automatizare, inovare și investițiile în oameni.

Studiul „CxO Priorities 2026. Rethink Competitiveness in the New Economic Reality” a fost realizat prin intervievarea a peste 1.000 de executivi (CxOs), dintre care 36% CEOs și 30% CFOs, din 32 de țări din Europa, America de Nord, Africa și Asia. Respondenții provin din 16 industrii, iar 43% reprezintă companii globale cu venituri anuale de peste un miliard de euro.