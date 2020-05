300 de parlamentari din lume cer anularea datoriei țărilor sărace

Senatorul american Bernie Sanders se află la originea acestei inițiative a 300 de parlamentari proveniți din circa 20 de țări ale lumii.

În fața consecințelor economice considerabile ale pandemiei de coronavirus, nu este suficientă suspendarea datoriei țărilor sărace, ci trebuie complet anulată.

Anularea datoriei este cel mai mic lucru ce poate fi făcut de către Banca Mondială, FMI și alte instituții financiare internaționale, afirmă parlamentarii reuniți de către senatorul american Bernie Sanders și de membra democrată a Camerei Reprezentanților, Ilhan Omar. Printre semnatari figurează inclusiv fostul lider laburist Jeremy Corbyn sau fostul președinte al Argentinei, Carlos Menem. Membrii G20 au decis în luna aprilie suspendarea datoriei celor mai sărace țări. Dar scopul este împiedicarea unei creșteri inimaginabile a sărăciei, a foametei și a maladiilor care amenință azi sute de milioane de persoane. Trebuie, deci, ca rambursarea să fie complet anulată în loc de a fi pur și simplu suspendată. Pentru ca acest lucru să fie realizat, spun semnatarii apelului, trebuie majorate resursele Băncii Mondiale și ale FMI. Cu anularea datoriei țărilor cele mai sărace de pe planetă este de acord și Franța, dar un mare număr de creditori refuză ideea. Banca Mondială este un exemplu. Pentru ea, o astfel de decizie i-ar nega reputația de creditor și i-ar slăbi capacitățile de acțiune în viitor.

Foto: By Michael Vadon – US Senator of Vermont Bernie Sanders in Conway NH on August 24th 2015 by Michael Vadon, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43093848