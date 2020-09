4 Motive inteligente pentru care să investești într-o mașină la mâna a doua

Vrei să pui de-o parte niște bani, dar să beneficiezi și de tot confortul unui mijloc de transport personal pe care să-l folosești după bunul plac? Ce spui de investiția într-o mașină second hand?

Cumpărarea unei mașini uzate este o alegere înțeleaptă nu doar pentru a economisi un ban, ci și pentru a avea șansa de a-ți schimba mașina mai des. Mașinile din ziua de azi sunt în general mașini fiabile, pe care te poți baza nu doar un an – doi, ci chiar și 15 dacă le întreții corespunzător.

Cu toate acestea, nu toate mașinile sunt construite la fel și de aceea, atunci când decid să investească într-un automobil second hand, cumpărătorii trebuie să-și facă temele de acasă și să învețe cum să diferențieze investițiile profitabile de cele care nu merită. Dar chiar și pentru această problemă, există platforme precum CautiMasina , un agregator de anunțuri cu ajutorul căruia găsirea unei mașini potrivite se transformă dintr-o misiune dificilă într-o plăcere.

Astfel, ca viitor proprietar de mașină second hand, datorită unei astfel de platforme online, te poți concentra doar pe avantajele pe care ți le va aduce investiția ta. Iată câteva din acestea:

#1 Minimizarea deprecierii

Conform experților auto, valoarea mașinilor se depreciază cel mai mult în primul an de utilizare. În decursul a doar douăsprezece luni, valoarea de piață a unei mașini scade cu nu mai puțin de 30%! Acest lucru înseamnă că după doar un an de folosire, o mașină care a costat inițial 30.000 de euro, ajunge să valoreze doar 21.000 de euro. De aceea, pentru a evita niște cheltuieli de care în realitate nu profită decât un timp foarte scurt, un lucru inteligent pe care îl poate face orice viitor proprietar de mașină este alegerea unui automobil second hand rulat doar un an.

#2 Creșterea numărului de opțiuni

Să spunem că ai un buget de investiție de 12.000 de euro. Cu acești bani ai de ales între câteva modele de Dacia, două – trei mașini japoneze sau coreene ieftine și probabil un model de Renault sau Fiat. Nu te poți apropia însă de mașini nemțești sau americane și nici în legătură cu automobilele pe care ți le permiți nu poți fi prea pretențios deoarece la prețul acesta nu te încadrezi decât la modelele de bază, fără niciun fel de dotări suplimentare. Pe de altă parte, cu aceeași bani, poți găsi o mulțime de mașini second hand foarte bune, indiferent de modelul pe care îl preferi.

#3 Liniștea personală

Până nu de mult, se spunea că achiziția unei mașini vechi este același lucru cu preluarea problemelor altui șofer. Ași în ascunderea problemelor mașinilor second hand, samsarii și chiar proprietarii de mașini din toate colțurile țării nu ratau nicio ocazie de a obține un ban în plus, chiar dacă asta însemna să-și mintă cumpărătorii. Dar lucrurile s-au schimbat radical odată cu evoluția internetului. Pe platforma CautiMasina de exemplu, poți afla tot ce te interesează despre mașinile pe care le ai în vizor și bineînțeles, să compari prețurile raportându-te la nivelul pieței pentru a nu plăti niciun leu mai mult decât se merită. Astfel, cu toate aceste informații, ai posibilitatea de a face o preselecție sănătoasă a mașinilor care te interesează, înainte de a pune mâna pe telefon și a începe să programezi test driver-uri.

#4 Ani de utilizare fără griji

Ca și cu o pereche de pantofi sport noi sau o geantă de piele creată de un designer de renume, majoritatea proprietarilor de mașini de abia scoase din fabrică au un sentiment de reținere ori de câte ori le folosesc. În plus, nu puțini dintre ei dorm cu frica în sân de teamă ca mașinii lor să nu i se întâmple ceva. Și este normal! Atunci când plătești o mică avere pe un lucru atât de fragil, a cărui frumusețe poate fi știrbită de cel mai mic incident, nu poți să te relaxezi și stai cu stres la fiecare utilizare și uneori chiar și în timpul de repaus. Pe de altă parte, în cazul mașinilor vechi nimeni nu are această problemă. Bineînțeles că distanța parcursă nu le face mai puternice, dar din motive psihologice este mult mai simplu și mai confortabil să folosești un lucru deja uzat decât unul nou, pe care ești tentat să-l ții mereu în țiplă.