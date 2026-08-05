402 persoane, reținute de poliția franceză sub acuzația că au provocat incendii de vegetație

Un număr de 402 persoane au fost reținute în Franța în legătură cu incendiile care au ars de la începutul acestei veri circa 120.000 de hectare, a anunțat marți ministrul francez de interne Laurent Nurez.

Printre aceste 402 persoane reținute sub suspiciunea de provocare de incendii, 156 sunt minori, iar 36 se află în detenție, după ce au fost deja condamnate sau sunt în așteptarea procesului, a precizat ministrul francez la o conferință de presă.

De la începutul acestei veri, Franța s-a confruntat cu 14.540 de incendii, care au ars circa 120.000 de hectare, dar în prezent situația se ameliorează, a adăugat el. „Evident, rămânem extrem de vigilenți, deoarece condițiile meteo continuă să favorizeze declanșarea incendiilor“, a mai spus oficialul francez.

În acest sezon, cele mai mari incendii consemnate în Franța au fost accidentale

Aproximativ 90% din incendiile de vegetație survenite în Franța au fost provocate de oameni, iar mare parte din restul de 10% au fost cauzate de fulgere. Totuși, în acest sezon, cele mai mari incendii consemnate în Franța au fost accidentale, conform constatărilor inițiale.

Dar anul acesta Franța a bătut deja recordul de suprafețe arse în cei 20 de ani de când sunt efectuate măsurători prin satelit, potrivit sistemului european de monitorizare a incendiilor (EFFIS).

Pădurile se aprind acum mult mai ușor întrucât vegetația și solul au fost foarte uscate luni la rând, un fenomen accentuat de valurile succesive de caniculă survenite vara aceasta.