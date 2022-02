75% dintre companiile din România vor să accelereze ritmul cu care adoptă soluții cloud

Cercetare Digital Futures Index

Digitalizarea are un impact pozitiv pentru România și, potrivit Digital Futures Index, statele avansate din punct de vedere digital sunt mai inovatoare, au economii mai competitive și mai eficiente

Microsoft a lansat Digital Futures Index, o cercetare realizată recent la nivelul a 16 țări din Europa, inclusiv România, care își propune să evalueze nivelul de digitalizare din regiunea Europei Centrale și de Est, analizând mai multe categorii de dezvoltare digitală și corelând diferiți indicatori.

România este una dintre țările din regiune care dispune de numeroase avantaje competitive – precum numărul foarte mare de talente în domeniul digital, a doua cea cea mai mare populație de dezvoltatori de software din regiunea Europei Centrale și de Est, un ecosistem din ce în ce mai dinamic de startup-uri – elemente care, odată valorificate, pot să transforme România într-un centru regional de progres digital.

“Ne aflăm într-un moment foarte important, în care așezăm bazele viitorului, iar rolul fiecăruia dintre noi, în calitate de cetățeni, este esențial. Cu precădere, însă, liderii de afaceri sunt poziționați strategic pentru un impact pozitiv crescut, în contextul în care numeroase cercetări indică faptul că investițiile în infrastructura digitală și de cloud sunt în strânsă legătură cu rezultatele economice și sociale. Potențialul României în direcția digitalizării este semnificativ, iar ambiția noastră, a Microsoft, este să ajutăm România să devină un «hotspot digital» și una dintre cele mai avansate economii din regiune. Prin intermediul acestui Index, ne propunem să identificăm căile prin care putem valorifica în cel mai bun mod avantajele pe care le avem, ca țară, și să aflăm cum putem reduce decalajul pe care îl înregistrăm (din unele puncte de vedere) față de alte state”, declară Bogdan Putinică, General Manager Microsoft România.

Astfel, Digital Futures Index arată că nivelul general de dezvoltare digitală al României este de 92, țara noastră înregistrând un scor cu 8% sub media regiunii Europei Centrale și de Est. Însă, România are rezultate mai bune în ceea ce privește câștigurile economice și societale, având aici un scor de 104 (peste media înregistrată la nivel de regiune), fapt care sugerează că digitalizarea are, deja, un impact pozitiv pentru țară.

De asemenea, observăm că ritmul de dezvoltare accelerează, România având o industrie a serviciilor IT în plină expansiune, care reprezintă în prezent 6,2% din PIB și se dezvoltă de 3 ori mai rapid decât economia națională. În plus, este una dintre țările cu cel mai mare punctaj în Index în ceea ce privește exporturile de produse și servicii din sfera IT&C, iar industria IT este al doilea cel mai mare sector din economia națională care contribuie la exporturile de servicii ale țării (2 din 10 dolari obținuți din activitățile de export sunt corelați cu sectorul IT&C).

Totodată, potrivit Indexului, firmele din România alocă pentru cheltuielile cu produsele și soluțiile de software sume similare cu celelalte state din regiune (înregistrând un scor de 95 vs. 100). În același timp, datele arată că utilizarea cloud-ului este foarte strâns legată de niveluri ridicate ale inovației și productivității, iar 75% dintre companiile din România vor să accelereze ritmul cu care adoptă soluții cloud și tehnologia în general. Totuși, încă suntem cu 13% în urma mediei regionale atunci când vine vorba de procentul de firme care folosesc soluții de cloud computing.

Digital Futures Index analizează și maturitatea digitală a țărilor pe care le include, iar România are un scor cu 29% sub media regională în ceea ce privește procentul de companii care angajează specialiști în domeniul IT. Pe de altă parte, în ceea ce privește procentul de absolvenți IT&C, înregistrăm un scor de 102 (situându-ne ușor peste media regiunii), iar continuarea și intensificarea eforturilor în această direcție va fi esențială, cu atât mai mult cu cât estimările arată că în România vor fi create peste 650.000 de locuri de muncă pe roluri tehnice / IT până în anul 2025.

Analizând nivelul de competențe digitale la nivelul întregii populații, Indexul arată faptul că România se situează cu 31% sub media Europei Centrale si de Est, la acest capitol. Conform analizei realizate de Microsoft, abilitățile digitale sunt strâns corelate cu rezultatele economice și societale, incluzând inovația, productivitatea, nivelul salariului mediu sau calitatea mediului înconjurător, spre exemplu.

La rândul său, și gradul de digitalizare a serviciilor publice se corelează puternic cu productivitatea, inovația și nivelul salariului mediu dintr-o țară și are rolul de a stimula exponențial progresul digital, în ansamblul său iar, la această categorie, România înregistrează un scor cu 30% sub media regiunii.

“Transformarea digitală nu mai reprezintă astăzi o posibilitate, este o certitudine în fața căreia ne aflăm deja. Pentru a putea trasa corect premisele viitorului digital, trebuie însă să avem o imagine clară asupra poziției noastre curente și asupra oportunităților care ne așteaptă. Totodată, este important să înțelegem modul în care accelerarea progresului tehnologic ar putea avea un impact pozitiv asupra economiei și societății românești. Ne dorim să contribuim la transformarea României într-un centru digital regional, de unde să «exportăm» inovație, nu talente și credem că Digital Futures Index poate reprezenta începutul unei conversații despre modul în care putem înfăptui acest lucru. Ne propunem, așadar, să conturăm o hartă a dezvoltării digitale în regiune și să poziționăm România în centrul acesteia”, afirmă Daniel Rusen, Director de Marketing și Operațiuni, Microsoft România.

Așadar, statele avansate din punct de vedere digital sunt mai inovatoare, au economii mai competitive și mai eficiente, și înregistrează un nivel mai scăzut de poluare, iar prin accelerarea digitalizării, atât România, cât și întreaga regiune a Europei Centrale și de Est pot accelera procesul de evoluție și creștere socială și economică. Astfel, încurajarea transformării tehnologice, în special prin investiții în infrastructura digitală și prin dezvoltarea de competențe digitale, reprezintă una dintre strategiile fundamentale pe care România ar trebui să le aibă în vedere pentru a-și putea defini un viitor sustenabil și pentru a-și menține competitivitatea economică.