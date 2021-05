9 mai, Ziua Europei, marcată anul acesta printr-o importantă Conferință privind viitorul continentului

În fiecare an, la 9 mai, de Ziua Europei sunt celebrate pacea și unitatea în Europa. Este data aniversară a „Declarației Schuman”. În această zi din 1950, Robert Schuman, pe atunci ministru francez al Afacerilor Externe, propunea – într-un discurs istoric pronunțat la Paris – o nouă formă de cooperare politică și economică în Europa care să facă imposibil vreun război între națiunile acestui continent. Ambiția sa era atunci crearea unei instituții europene care să reunească și să gestioneze producția de cărbune și oțel a continentului. Un tratat care să stabilească un astfel de organism a și fost semnat în mai puțin de un an mai târziu. Propunerea lui Robert Schuman este considerată drept actul de naștere a ceea ce azi avem Uniunea Europeană.

De obicei, de Ziua Europei, instituțiile Uniunii Europene își deschid porțile pentru public la Bruxelles și Strasbourg. Birourile locale ale Uniunii din Europa și în lume organizează o multitudine de activități și manifestări.

Anul acesta, Ziua Europei este celebrată la Strasbourg printr-o importantă Conferință consacrată viitorului continentului nostru. Conceptul Conferinței privind viitorul Europei a fost oficializat la 10 martie 2021. Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul Europei au invitat cetățenii celor 27 state membre să participe la această acțiune cu o mare încărcătură politică, economică, specială în condițiile actuale ale crizei sanitare cu efecte devastatoare asupra Europei și a întregii planete. Conferința are rolul de a permite tuturor cetățenilor europeni să-și dea avizul asupra marilor orientări ale continentului.

Programul se va derula duminică după-amiază și include un discurs de bun venit rostit de președintele Emmanuel Macron, discursuri ale președintelui PE, David Sassoli, al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și al prim-ministrului portughez Antonio Costa (a cărui țară asigură în prezent președinția semestrială a UE), toți reprezentând instituțiile UE, precum și scurte intervenții ale copreședinților Comitetului executiv al Conferinței. De asemenea, sunt prevăzute contribuții din partea cetățenilor și a societății civile prin intermediul conexiunii video, intervenții muzicale ale violonistului francez Renaud Capuçon și ale Cvartetului Karski, precum și conexiuni video cu evenimentele organizate cu ocazia Zilei Europei în toate statele membre.

27 de studenți Erasmus din toate statele membre vor fi prezenți în hemiciclul Parlamentului, iar aproximativ 300 de cetățeni invitați să participe de la distanță vor fi prezenți prin intermediul unor ecrane TV de mari dimensiuni.

Miniștrii afacerilor europene și alți invitați VIP se vor alătura, de asemenea, de la distanță.

Dezbateri ample vor fi organizate în perioada următoare în statele membre ale UE, prilej cu care orice cetățean european poate propune idei vizând reinventarea politică, economică și culturală într-o lume în transformare pe o platformă numerică (futureu.europa.eu) pusă deja online începând din 19 aprilie.

Prilej pentru a determina readucerea sesiunilor plenare ale PE la Strasbourg

„Uniunea Europeană revine la Strasbourg!”- scrie cu litere mari presa strasbourgheză în materialele anunțând marele eveniment de Ziua Europei din capitala alsaciană, stabilită prin tratatele europene drept sediul uneia din instituțiile europene, Parlamentul European. S-a aflat din surse informate că președintele Emmanuel Macron va avea o întâlnire separată cu David Sassoli, președintele PE, consacrată exclusiv readucerii obligatorii și imediate a sesiunilor plenare ale PE la Strasbourg.