A fost sărbătoare în Ghencea! Steaua a promovat în Liga a II-a

Mă gândeam, când am fost egalați înainte de pauză, ce am pățit la Middlesbrough, să nu mi se întâmple și ca antrenor. În fotbal orice se poate întâmpla. Eu, și în minutul 90, până nu am dat 2-1, tot am stat cu emoții. Așa sunt eu, trăiesc la intensitate maximă. Până nu fluieră arbitrul, nu știu ce se întâmplă. Când a dat Pacionel golul m-am liniștit, a spus Oprița.