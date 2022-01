Adrian Câciu: Trebuie intensificate investițiile în infrastructura necesară producției de energie curată

Ministrul Finanțelor, dl Adrian Câciu, a discutat joi, 13 ianuarie 2022, cu dl David Muniz, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Statelor Unite ale Americii la București, subiecte de interes în relațiile bilaterale, cu accent pe continuarea măsurilor prioritare pentru dezvoltarea unui mediu de afaceri corect și competitiv în România. Totodată, au fost trecute în revistă programele de reformă incluse în PNRR, precum și proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă.

”Am avut o discuție foarte bună, aplicată și constructivă cu dl David Muniz. Am reconfirmat hotărârea României de a-și respecta obligațiile de partener strategic, așa cum am dovedit-o în cei 25 de ani care au trecut de la semnarea Parteneriatului Strategic. În același timp, am subliniat faptul că dezvoltarea economic, cu atenție pentru protecția mediului și combaterea schimbărilor climatic, reprezintă o preocupare majoră a guvernelor noastre. În acest sens, trebuie intensificate investițiile în infrastructura necesară producției de energie curată și pentru consolidarea independenței energetice și economice a României”, a concluzionat Adrian Câciu.

Discuțiile au evidențiat interesul pentru intensificarea schimburilor comerciale dintre România și Statele Unite care vor aduce valoare adăugată și avantaje pentru ambele părți.