Al 30-lea vagon de călători modernizat de Electroputere VFU Pașcani urmează să fie livrat către beneficiar

GRAMPET Group anunță atingerea unui prag important în cea mai complexă modernizare de vagoane realizată vreodată la Electroputere VFU Pașcani. Cel de-al 30-lea vagon de călători clasa a II-a, modernizat în cadrul proiectului finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a încheiat cu succes proba de parcurs și urmează să fie livrat beneficiarului. Acesta este dotat cu facilități pentru persoanele cu mobilitate redusă și amenajări pentru transport biciclete și schiuri, fiind realizat prin modernizarea unui vagon serie veche 20-76 în serie nouă 84-70.

„Electroputere VFU Pașcani demonstrează încă o dată că avem capacitatea de a livra la standarde europene. Proiectul derulat în uzina noastră de la Pașcani înseamnă condiții mai bune pentru călători – confort, accesibilitate și siguranță – dar și un pas important pentru readucerea transportului feroviar în centrul mobilității sustenabile din România. Aceste vagoane adaptate pentru persoanele cu mobilitate redusă sunt un simbol și o dovadă că un viitor incluziv și echitabil este posibil și aici, în țara noastră.” – Gruia Stoica, președinte și fondator GRAMPET Group.

Modernizare amplă pentru un transport feroviar modern

Ambițiosul proces de reabilitare realizat de Electroputere VFU Pașcani, în valoare totală de peste 67 de milioane de euro, vizează modernizarea a 42 de vagoane de călători clasa a II-a și asigurarea mentenanței acestora pe o perioadă de 9 ani. 22 de vagoane simple – salon deschis cu 64 de locuri și 20 de vagoane PMR – salon deschis cu 48 de locuri vor rezulta în urma intervențiilor majore efectuate asupra acestor vehicule.

Se execută lucrări complexe de modificare la toate ansamblurile, subansamblurile și instalațiile acestora, cu scopul îmbunătățirii performanțelor tehnice, a siguranței și a confortului pasagerilor. Printre principalele lucrări se numără refacerea carcasei și adaptarea cadrelor de boghiu, montarea de osii, instalarea de sisteme noi de tracțiune, legare și ciocnire, montarea ușilor de acces și intercomunicație cu acționare automată și instalarea sistemelor moderne de frânare, alarmă și siguranță.

Spații și funcționalități gândite pentru pasageri

Vagoanele modernizate sunt echipate cu dotări adaptate cerințelor actuale ale transportului feroviar de călători: prize normale de 230 V și prize USB, sistem video-infotainment și Wi-Fi, măsuțe pliabile și iluminat exclusiv LED, două toalete ecologice și o zonă pentru depozitarea bagajelor voluminoase, ferestre din sticlă securizată cu protecție UV, instalație modernă de climatizare și sistem de supraveghere video (CCTV).

Suplimentar, vagoanele din seria 84-70 dispun de facilități dedicate accesibilității: un spațiu pentru fotolii rulante, cu trei locuri pentru însoțitori și o zonă de ancorare a altor două asemenea echipamente, două lifturi pentru accesul facil al fotoliilor rulante – câte unul pe fiecare parte a vagonului, iar una din cele două toalete ecologice este special amenajată pentru a acomoda persoanele cu mobilitate redusă. În plus, aceste vagoane sunt dotate cu 6 suporți pentru biciclete/schiuri și 6 strapontine.

Un pas înainte pentru transportul feroviar românesc

Modernizarea acestor vagoane de călători reflectă angajamentul GRAMPET Group de a susține dezvoltarea unui transport feroviar mai sigur, mai confortabil și mai sustenabil în România. Odată cu livrarea celui de-al 30-lea vagon, proiectul PNRR derulat la Electroputere VFU Pașcani se apropie de etapa finală, demonstrând că mobilitatea modernă poate fi accesibilă pentru toți. Fiecare vehicul reabilitat apropie transportul feroviar românesc de un viitor eficient, incluziv și prietenos cu mediul.