FORT-IMM România salută prelungirea schemei de ajutor de stat pentru transportatori și majorarea cuantumului accizei compensate

Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) anunță o victorie importantă a demersurilor susținute în dialogul instituțional cu Guvernul României și Ministerul Finanțelor, concretizată prin prelungirea schemei de ajutor de stat privind returnarea parțială a accizei la motorină pentru transportatori, precum și prin majorarea cuantumului acesteia la 85 bani/litru.

Această decizie reprezintă un pas esențial pentru menținerea competitivității operatorilor români de transport într-un context economic dificil, marcat de presiuni constante asupra costurilor cu combustibilul.

FORT apreciază deschiderea autorităților pentru dialog și colaborare instituțională și consideră că această măsură oferă un sprijin real sectorului transporturilor rutiere, unul dintre pilonii importanți ai economiei naționale.

Federația Operatorilor Români de Transport va continua demersurile pentru identificarea și implementarea unor soluții durabile de echilibrare a prețurilor la combustibili, astfel încât operatorii români să își poată păstra competitivitatea atât pe piața internă, cât și pe cea europeană.

FORT rămâne un partener activ în dialogul cu autoritățile pentru susținerea unui sector de transport puternic, stabil și competitiv.