ALTEN România recrutează în echipă un nou Business Unit Director, care țintește dezvoltarea diviziei de IT pe plan local

ALTEN România, subsidiara locală a grupului de origine franceză și una dintre cele mai importante companii de consultanță în IT și inginerie, a recrutat-o în echipa de la București pe Lidia Pleniceanu, în rolul de Business Unit Director, în vederea coordonării și dezvoltării diviziei de IT din cadrul companiei. Lidia Pleniceanu are experiență în vânzări de 20 de ani dintre care 14 în managementul resurselor umane.

Începând cu luna martie a acestui an, Lidia Pleniceanu ocupă poziția de Business Unit Director în cadrul ALTEN România. Rolul său presupune coordonarea unei echipe vaste din ALTEN, din București, Timișoara și Craiova, precum și a celor 125 de consultanți și 10 Business Managers din companie. Poziția sa este una importantă în cadrul organizației prin prisma persoanelor pe care le coordonează, acestea fiind echipele care contribuie cel mai mult la dezvoltarea diviziei de IT.

“România are mult potențial, în special în ceea ce privește recrutarea și reținerea specialiștilor din IT&C. Tot mai mulți tineri aleg să urmeze o carieră în domeniul tehnologic și sperăm ca numărul lor să crească în continuare. Avem reală nevoie de experți în acest domeniu, atât de vital lumii în care trăim. Acest nou rol mă responsabilizează în atragerea și dezvoltarea departamentului IT al ALTEN, într-o perioadă dificilă, în care companiile din toate industriile caută să-și adapteze modelele de afaceri în concordanță cu criza globală”, declară Lidia Pleniceanu, Business Unit Director în cadrul ALTEN România.

Noul director al ALTEN lucrează de 20 de ani în domeniul vânzărilor, dintre care peste 14 ani a activat în managementul resurselor umane, atât din punct de vedere al business-ului, cât și operațional. În ultimul deceniu, Pleniceanu a lucrat pentru unele dintre cele mai mari companii de HR, prezente în România.

Potrivit organigramei ALTEN, Lidia Pleniceanu ocupă primul nivel ierarhic în cadrul diviziei de IT al companiei, alături de colegul său, Sorin Chiru (care ocupă aceeași poziție) și se subordonează Directorului Executiv. Pleniceanu și Chiru au în subordine o echipă de 10 Business Managers, care, la rândul lor, subordonează numeroase echipe de consultanți pentru diverși clienți.