Anunțat cu surle și trâmbițe, IMM Invest nu funcționează

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) a deschis vineri, la ora 10:00, aplicaţia Programului IMM Invest România, dar portalul nu funcționează.

Programul ar permite IMM-urilor afectate semnificativ de criză să îşi asigure lichidităţile pentru derularea activităţii curente sau pentru investiţii, prin accesarea unor finanţări garantate.

Situația a atras furia comunității de afaceri, care se consideră „mințită”

„Ne consideram mintiti in fata de catre guvernanti si indreptatiti sa consideram ca iar au loc aranjamente politice pentru acordarea preferentiala de credite, celor carora li se acorda acces la platforma. Nu putem crede ca, in Romania – tara cu cel mai mare avant in IT din regiune in ultimii ani, aceasta este o problema de natura tehnica. Probabil ca toate IMM-urile incearca sa acceseze aceste fonduri pentru a-si sustine business-ul si angajatii in aceasta perioada de blocaj economic – solicitam urgent deblocarea situatiei si niste raspunsuri cu simt de raspundere din partea celor responsabili”, declara Stefan Vayna, CEO MASTERBUILD.

Ca de obicei, statul dă vina pe probleme tehnice

„Sunt câte 150 de cereri pe secundă. Acest program esre considerat de foarte multă lume ca fiind măsura cea mai importantă pentru economia românească lansată de Guvernul Orban. E cel mai complex, cea mai amplă schemă de ajutor”, a anuntat Dumitru Nancu, directorul general al Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri.