Aproape jumătate dintre copiii cu vârsta între 8 și 17 ani verifică rar sau deloc informațiile găsite pe internet

Cum le vorbim copiilor despre fake news?

“Am primit pe un grup de whatsapp un articol în care se spune că urmează să aibă loc un atac nuclear, cândva până la 1 iunie. Am înțeles că urmează să primim nişte pastile, pe care să le luăm, dar nu am primit încă nimic. Îmi este tare teamă, părinții mei sunt plecați din țară, iar bunica mea, are 78 de ani, nu știe pe cine să întrebe și mi-a propus să plec la părinții mei, în Anglia. Nu știu ce să fac, nu aș vrea să pierd școala și nici să merg acolo unde cred că ar trebui să muncesc și eu. Cum știm sigur când va fi atacul nuclear?” Daniela, 14 ani, elevă

“Am citit pe internet că dacă mă vaccinez împotriva Covid, există riscul să fac alte boli grave, de la vaccin. Părinții mei sunt convinși că vaccinul provoacă infertilitate și nu mă lasă să mă vaccinez. Prietena mea cea mai bună s-a vaccinat și nu a pățit nimic până acum. Mă puteți ajuta cu un sfat? Unde pot găsi informații clare, verificate sau date științifice? Menționez că în luna martie voi împlini 18 ani.” Denisa, 17 ani, elevă

Aproape 80% dintre copiii cu vârsta între 8 și 17 ani utilizează Internetul zilnic timp de cel puțin trei ore, în afara orelor de școală, procentul celor care petrec între una și două ore pe zi fiind de 19 %. Paginile web găsite folosind Google și paginile de știri sunt principalele surse de informare a copiilor, urmate de discuțiile cu prietenii sau rețelele sociale. Aproape 50 % dintre copii afirmă că informația este adevărată când corespunde cu ce știu deja. Această situație este mai întâlnită în rândul adolescenților și al copiilor din mediul urban, conform rezultatelor relevate de cercetarea sociologică realizată de Salvați Copiii, privind folosirea internetului de către copii și adolescenți, care poate fi accesată pe portalul Ora de Net al Organizației Salvați Copiii, www.oradenet.ro.

Mediul online reprezintă principala sursă de informare pentru copii și, de multe ori, știrile care apar pe diferite site-uri, bloguri sau rețele de socializare sunt false sau contrafăcute, cu scopul de a induce în eroare cititorii, de a genera anxietate, teamă sau reacții și comportamente care să fie în interesul celor care le produc și lansează. Mai mult decât atât, 22% dintre copii și tineri cred că la televizor sau în publicațiile de știri nu pot fi difuzate știri false.

Organizația Salvați Copiii și NEPI RockCastle a lansat astăzi o serie de activități interactive gratuite, pentru părinți și copii, prin conferința „Cum le vorbim copiilor despre FAKE NEWS?”, transmisă LIVE pe paginile de Facebook Salvați Copiii România și Ora de Net, începând cu ora 15.30. Evenimentul se adresează profesioniștilor în educație, asistență socială și protecția copiilor, precum și părinților care vor să învețe cum să recunoască situațiile periculoase și să comunice cu copiii lor despre riscuri și prevenție.

Au luat cuvântul:

Bogdan Oprea, Cadru universitar, Universitatea București

Anca Dobrean, psiholog, Cadru universitar, UBB Cluj

Ileana Rotaru, Universitatea de Vest, conf. univ. dr., Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științele Comunicării

Mihai Craiu, conf. dr., Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu – Rusescu”

Dana Rogoz, actriță și creator de conținut

Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii.

Scopul conferinței este de a atrage atenția asupra modului în care știrile înșelătoare îi afectează pe cei mici, de a identifica tipurile de conținut înșelător pe care copiii îl pot întâlni online și de a sublinia importanța dezvoltării gândirii critice în combaterea dezinformării.

“Evenimentele din ultima perioadă, începând cu pandemia Covid 19 și continuând cu războiul din Ucraina și criza refugiaților, au generat o stare de tensiune, pe care copiii au resimțit-o din plin. Primim tot mai des, în cadrul liniilor de consiliere la Salvați Copiii, solicitări atât de la copii, cât mai ales de la părinți, care nu știu cum să gestioneze anxietatea copiilor și cum să îi protejeze de impactul știrilor false care circulă pe internet. Lansăm acest proiect alături de NEPI RockCastle pentru a atrage atenția asupra acestui fenomen tot mai răspândit și pentru a-i învăța pe copii și părinți despre importanța gândirii critice, gestionarea emoțiilor și recunoașterea informațiilor contrafăcute din mediul online, pentru a stopa răspândirea acestora.”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv al Organizației Salvați Copiii.

”Suntem conștienți de pericolele pe care le întâmpină copiii în mediul online și de efectele negative ale fake news. Tocmai de aceea am decis să ne implicăm în această campanie alături de Salvați Copiii. Credem și susținem prin platforma noastră de responsabilitate socială, #ResponsiblyTogether, demersurile menite să ajute comunitatea, iar prin acest proiect ne dorim să fim alături de părinții și copiii care, în această perioadă, pot deveni victime ale știrilor false prezente în mediul online. Este important să discutăm, să conștientizăm și să contribuim la oferirea unor soluții și modalități de gestionare a acestui fenomen”, a declarat Marius Barbu, Asset Director NEPI Rockcastle.

În acest context, lansăm seria de evenimente offline care vor fi sub forma unor piese de teatru de improvizație prin care abordăm, din unghiuri diferite, atât din perspectiva specialiștilor, profesori și psihologi, cât și a influencerilor, tema știrilor contrafăcute, căutând soluții și oferind recomandări pentru a încuraja gândirea critică a copiilor și sfaturi pentru părinți.

Pentru a contribui la o informare corectă și pentru ca elevii să învețe despre rolul gândirii critice în combaterea dezinformării, concomitent cu dezvoltarea abilităților de a căuta și filtra corect informația, Organizația Salvați Copiii lansează și un pachet de resurse ce conține: ghiduri pentru cadrele didactice, planuri de lecție, prezentări, fișe de lucru pentru elevi și materiale video explicative. Acestea pot fi descărcate de la https://oradenet.ro/initiativa2022 și au rolul să sprijine cadrele didactice și elevii din învățământul preuniversitar din România în derularea activităților propuse în cadrul inițiativei educaționale “Rolul gândirii critice în combaterea dezinformării online”, ce are loc în perioada 9 mai – 9 iunie 2022.