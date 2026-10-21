Constructorii cer Guvernului plata urgentă a restanțelor și garanții pentru finanțarea investițiilor în 2027

Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții (ARACO) avertizează că sectorul construcțiilor este afectat de întârzierile la plata lucrărilor executate, creșterea costurilor și incertitudinile privind finanțarea proiectelor publice.

Într-o scrisoare transmisă prim-ministrului pe 21 octombrie 2026, organizația solicită achitarea cu prioritate a creanțelor restante de peste 60 de zile, continuarea investițiilor aflate în derulare și stabilirea unui calendar bugetar predictibil pentru 2027.

ARACO susține că dificultățile financiare ale companiilor de construcții sunt amplificate de neajustarea corespunzătoare a prețurilor contractuale la evoluția costurilor reale, în special a celor cu energia și materialele de construcții.

Organizația indică, de asemenea, probleme legate de aprovizionare, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, și de modificările legislative recente, care pot afecta costurile și derularea contractelor.

Constructorii solicită plata cu prioritate a facturilor restante de peste 60 de zile

Principala solicitare adresată Guvernului vizează accelerarea plăților către companiile care au executat lucrări în cadrul proiectelor publice. ARACO propune inventarierea de către fiecare minister și instituție subordonată a facturilor scadente, urmată de publicarea unui calendar de plată, cu prioritate pentru creanțele mai vechi de 60 de zile.

Asociația solicită și asigurarea fondurilor necesare prin legea bugetară sau prin rectificări, astfel încât companiile să poată recupera sumele datorate pentru lucrările deja realizate. O altă propunere este analizarea unui mecanism de compensare a creanțelor firmelor față de stat cu obligațiile fiscale restante, pe care organizația îl consideră o posibilă soluție rapidă, cu impact neutru asupra bugetului.

ARACO avertizează asupra riscului de blocare a proiectelor publice

Potrivit ARACO, întârzierile în alocarea fondurilor și în procesarea cererilor de rambursare pot duce la încetinirea sau sistarea lucrărilor, generând costuri suplimentare de mobilizare și remobilizare, penalități și, în anumite situații, riscul pierderii finanțării.

Pentru anul 2027, asociația cere alocări bugetare realiste pentru infrastructura de transport, energie, apă și canalizare, mediu, sănătate și educație, cu prioritate pentru proiectele mature și cele considerate strategice.

Organizația solicită și publicarea din timp a unui calendar al licitațiilor pentru 2027, astfel încât firmele să își poată planifica resursele, personalul și investițiile în echipamente.

Ajustarea prețurilor și modificările legislative, alte probleme semnalate

ARACO cere aplicarea efectivă a mecanismelor de ajustare a prețurilor în contractele de execuție de lungă durată, respectarea termenelor legale de plată și evitarea schimbărilor fiscale sau legislative bruște în timpul derulării contractelor.

Asociația solicită totodată elaborarea unui studiu privind impactul economico-financiar al prevederilor CATUC asupra investitorilor și societăților de construcții, precum și promovarea unor eventuale corecții legislative justificate.

Pentru urmărirea acestor probleme, organizația propune o întâlnire de lucru cu reprezentanții Guvernului și ai ministerelor de resort, urmată de constituirea unui grup permanent de dialog între autorități și asociațiile patronale. Grupul ar urma să monitorizeze trimestrial plata creanțelor și evoluția proiectelor în derulare.

Scrisoarea, semnată de președintele ARACO, Laurențiu Plosceanu, reprezintă un apel al industriei construcțiilor pentru continuitatea investițiilor publice și reducerea incertitudinilor financiare înaintea pregătirii bugetului pentru 2027.