Artistul japonez Masaaki Yuasa, unul dintre regizorii Adventure Time, vine la Animest.17

Regizorul, scenaristul și animatorul Masaaki Yuasa, una dintre cele mai influente figuri ale animației contemporane, vine în România, la cea de-a 17-a ediție a Festivalului Internațional de Film de Animație Animest (7-16 octombrie, București). Artistul japonez va intra în dialog cu publicul la proiecțiile din secțiunea pe care Animest i-o dedică anul acesta și va susține un masterclass în cadrul căruia va împărtăși secrete din culisele proiectelor în care a fost implicat de-a lungul carierei sale. Printre cele mai cunoscute se numără serialul animat Adventure Time, deținătorul a opt Primetime Emmy Awards și a două Premii BAFTA.

Cunoscut pentru stilul său neconvențional, care lărgește cu lejeritate barierele genului și care i-a adus renumele internațional, transformându-l într-unul dintre cei mai apreciați creatori din lume, Masaaki Yuasa și-a descoperit fascinația pentru anime încă din copilărie. Deși desena cu plăcere, a fost sceptic în privința șanselor sale de a deveni relevant pentru industrie, dar în ciuda propriilor îndoieli, a continuat să studieze și să creeze. Încurajat de veterani ai animației precum Osamu Kobayashi (unul dintre creatorii Naruto), artistul și-a asumat particularitățile și s-a impus cu un stil personal, care testa limitele animației tradiționale. În primii ani ai carierei sale, s-a implicat în proiecte de televiziune alături de faimosul studio Ajia-do, iar mai târziu, din poziția de freelancer, a colaborat cu Studio Ghibli și a lucrat alături de legende ale animației precum Kōji Morimoto (The Animatrix) și Isao Takahata (Grave of the Fireflies, The Tale of the Princess Kaguya).

În 2004 apărea pe marele ecran Mind Game, lungmetrajul său de debut, care a bulversat lumea filmului, propunând un melanj de stiluri și tehnici de animație, într-o manieră diferită de tot ceea ce mai văzuseră spectatorii până atunci. Experimentul său i-a adus notorietatea în rândul fanilor anime, iar astăzi este considerat unul dintre filmele-cult ale genului.

Secvență din Night is Short, Walk on Girl

În 2013, Yuasa și-a fondat propriul studio – Science Saru. Primele două proiecte ale studioului au fost următoarele sale lungmetraje: Night is Short, Walk on Girl! – o comedie romantică animată cu adolescenți, asupra căruia nu ezită să-și pună amprenta vizuală care l-a consacrat – și Lu Over the Wall, filmul care i-a adus și prima distincție la Festivalul de Film de Animație Annecy, despre un adolescent singuratic care trăiește o adevărată transformare după ce se îndrăgostește de o sirenă pe nume Lu.

Masaaki Yuasa revine în Competiția Oficială de la Annecy în 2019, cu Ride Your Wave, în care fanii pot recunoaște abundența de culori vii, utilizarea imaginilor și a muzicii spectaculoase, dar și caracterul inițiatic al poveștii care le oferă personajelor șansa de a se transforma, depășindu-și limitele. În 2021, în premieră absolută la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, se lansează Inu-Oh, cel mai recent lungmetraj pe care îl semnează – o poveste din Japonia secolului al XIV-lea, despre prietenia dintre Inu-Oh, un dansator născut cu caracteristici fizice unice, și Tomona, un muzician orb. Prin arta lor, cei doi reușesc să cucerească lumea, în ciuda tuturor diferențelor din cauza cărora au fost respinși de societate.

Cadru din Inu-Oh

Toate cele cinci filme vor avea parte de proiecții speciale la Animest.17, în prezența creatorului lor, pe care spectatorii sunt invitați să-l întâlnească pe 8, 9 și 10 octombrie, la București. În primul week-end de festival, Masaaki Yuasa va susține și un masterclass, în cadrul căruia va împărtăși detalii despre munca sa, va povesti despre lucrurile care îl inspiră și va oferi informații despre întregul proces de creație pe care l-a presupus implicarea sa în serialul animat Adventure Time.

Pentru a savura experiența completă de festival, cu acces la toate proiecțiile din programul ediției, iubitorii de film de animație pot revendica unul dintre ultimele abonamente disponibile pe platforma Eventbook. Deținătorii abonamentelor Full Trip Pass vor avea prioritate pe lista de participanți la masterclass-ul susținut de Masaaki Yuasa.