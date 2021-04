Ascultă „bounds”, cel mai nou single Lucia, în varianta live featuring Muse Quartet

Lucia prezintă „bounds”, ultimul single de pe albumul Samsara, într-o variantă deosebită: o interpretare live alături de formație și de cvartetul de coarde Muse Quartet. Într-o perioadă în care tuturor ne este dor de concertele live cu public, Lucia & Muse Quartet au filmat pe scena Expirat un concert întreg cu piese de pe cele două albume de studio lansate în prezent. Filmarea integrală a concertului va fi difuzată în premieră vineri, 30 aprilie, de la ora 20:00 pe platforma Overground Showroom – https://showroom.overground.ro, iar biletele pentru acces la premiera online sunt disponibile pe iabilet.ro.

Lucia & Muse Quartet – bounds (Showroom Original x Expirat)

https://youtu.be/KmoZ_2EIjss

„bounds” e unul dintre cele mai dureroase cântece pentru mine; vorbește despre cum cel mai mare inamic al meu, persoana care mă judecă cel mai tare, sunt eu. Mereu am trăit cu teama că voi fi pedepsită pentru lucrurile pe care le fac greșit, și chiar dacă am început să trec peste asta, tot mai am momente în care atunci când fac ceva greșit sunt cuprinsă de frica asta enormă. E o piesă despre cum eu îmi pun, de fapt, propriile limite. – Lucia

Al doilea album de studio al Luciei, Samsara, lansat în 2018, se prezintă ca o meditație asupra naturii vieții, a morții și a ciclurilor renașterii, toate văzute din diverse perspective. O temă grea pentru un album indie / art-pop este abordată însă într-un fel subtil și luminos; prin vocea ei delicată, dublată de versurile sincere, Lucia reușește să exprime întrebări și experiențe universale, făcând din Samsara o călătorie cu care oricine se poate identifica. Dacă adăugăm orchestrațiile cu gust, cu linii bogate de pian, viori elegante și beat-uri electro îndrăznețe, obținem un release de pop contemporan foarte relevant, demn de a sta pe raftul de muzică alături de Birdy, Aurora sau Regina Spektor. Ascultă oricând albumul Samsara disponibil pe toate rețelele de download și streaming – https://smarturl.it/lucia-samsara.

Concertul integral Lucia & Muse Quartet – Showroom Original x Expirat se va putea vedea în exclusivitate pe Overground Showroom de vineri, 30 aprilie, începând cu ora 20:00. Biletele pentru acces online la premieră costă 29 de lei, se găsesc în avans pe iabilet.ro și oferă acces la concertul înregistrat timp de 30 de zile. După achiziția biletului de pe iabilet.ro, veți primi un email din partea Overground Showroom cu datele de acces în contul de utilizator ce v-a fost generat automat. Concertul va fi de asemenea disponibil pentru toți abonații Overground Showroom ca parte din abonament.

Concertul Lucia & Muse Quartet – Showroom Original x Expirat este un proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Lucia:

Lucia – voce, clape

Teodora Opriși – backing vocals

Matei Pușcaru – bass, bass synth

Lucian Naste – chitară, clape, synth

Alex Neagu – tobe, percuție