Asociația INACO premiază cele mai creative cadouri imprimate 3D de Ziua Mamei

Cele mai creative cadouri de 8 martie, printate 3D de către tineri cu vârste cuprinse ȋntre 6 și 18 ani, vor fi premiate de către Asociația INACO – Inițiativa pentru Competitivitate, ȋn cadrul primului concurs de acest gen din România.

Câștigătorii vor fi ȋmpărțiți pe trei categorii de vârstă: 6-10 ani, 11-14 ani și 15-18 ani. Premiul I, pentru fiecare categorie, va fi de 500 de lei, premiul II, filament pentru imprimante 3D, iar premiul III, o vizită la SmartLab Măgurele și posibilitatea de a descoperi tehnologiile din laborator.

“Atunci când vine vorba despre cadouri primite de la copii, noi, părinții, apreciem cel mai mult lucrușoarele pe care le fac chiar ei, cu mâinile lor. Când ȋși iau din timpul de joacă sau de studiu și ȋși pun la treabă imaginația și toată energia lor creativă, pentru noi. Aceasta a fost ideea de la care am plecat atunci când am decis să organizăm acest concurs. Ȋn plus, am vrut să ȋi stimulăm pe copii și adolescenți să folosească noile tehnologii, acum ȋn joacă, iar peste câțiva ani cine știe, poate chiar la primul job. Știți deja că alfabetizarea digitală devine o cerință tot mai importantă ȋn piața muncii, iar ȋn viitor, va fi, cu siguranță, obligatorie. INACO este un promotor al educației 4.0 și susținem crearea de laboratoare digitale inteligente ȋn toate școlile din România. Până acum, am reușit să construim cinci astfel de laboratoare ȋn unități de ȋnvățământ din București, Ilfov și Călărași, iar ȋn anul 2021 ne dorim preluarea proiectului SmartLab ȋn fiecare județ al țării și, apoi, ȋn fiecare școală, prin PNRR”, susține Andreea Paul, fondatoarea INACO.

Pentru a participa la concurs, copiii și adolescenții trebuie să trimită câte un spot video, de maxim un minut, cu descrierea obiectului realizat, la adresa office@inaco.ro. Termenul limită de ȋnscriere este 8 martie. E-mailul trebuie să includă și numele realizatorului, clasa/vârsta, școala de care aparține și localitatea. Vor fi punctate cadoul creat, imaginația elevului, îmbinările de cunoștințe din mai multe materii și capacitatea de digitalstorytelling.

Partenerul și sponsorul concursului este Public Affairs Solutions, o companie prezentă pe piața locală din anul 2007, inițial ca McGuireWoods România, filială a McGuireWoods LLC, companie americană de advocacy situată în top 20 al firmelor de relații guvernamentale din Washington, DC și inclusă în clasamentul „Influence 50” al The National Law Journal. Din ianuarie 2020, McGuireWoods România a devenit o companie cu capital integral românesc, care își desfășoară activitatea sub brandul Public Affairs Solutions, cu o echipă de 10 profesioniști din domeniu.